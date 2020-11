Grande Fratello Vip 2020 cancellato, almeno in parte. Il sogno di parte dei fan si è finalmente avverato ma quello di altri no. Le cose si complicano per i gieffini in casa che questa sera scopriranno che il programma andrà avanti fino a metà febbraio e che, per adesso, andranno in onda con una singola puntata a settimana solo al lunedì. Da venerdì prenderà posto nel prime time di Canale5 Il Silenzio dell’Acqua 2 e questo significa che il reality frenerà la sua corsa sia in termini di storie che di eliminazione.

La puntata si aprirà con Alfonso Signorini pronto ad entrare nella casa per le ultime comunicazioni ma, soprattutto, per iniziare la scalata all’eliminato di questa sera che sarà uno tra Patrizia de Blanck, Francesco Oppini, Dayane Mello e Adua del Vesco. La tensione in casa è stata alta e per la prima volta davvero per le nomination perché l’attrice siciliana è convinta di essere inutile nella casa mentre la modella brasiliana non si aspettava la nomination di Enock Barwuah, non dopo tutta la stima che lei ha dimostrato per lui.

Ecco gli scontri della settimana:

La Contessa e Francesco Oppini si sono già salvati venerdì scorso ma adesso rischiano di dover fare i conti con un’eliminazione, a chi toccherà? Insieme all’eliminazione andrà in scena una nuova nomination ma anche una carrellata di sorprese e di video che metteranno insieme questo fine settimana di tensioni in casa, chi uscirà e cosa succederà parlando di liti e scontri?

Ecco i nominati della puntata:

Ciliegina sulla torta sarà un possibile ingresso in casa. La serata si annuncia scoppiettante e ricca di storie da raccontare e questo implica l’incontro con parenti, amici o, forse, nemici. Chi sarà il “favorito”? Al momento ci sono bocche cucite su quello che succederà nella puntata di questa sera, l’unica della settimana, ma sicuramente i fan sono già pronti a mettersi comodi e gustare lo show.