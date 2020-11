Il destino di iPhone 6S e iPhone SE di prima generazione è quello di non ricevere l’aggiornamento iOS 15 di Apple? Del prossimo update di Cupertino si parla già ampiamente in riferimento ai melafonini che quest’ultimo supporterà. Sembrerebbe proprio dunque che la prossima fatica software non sarà riservata ai modelli appena menzionati e la decisione non stupirebbe neanche troppo, nonostante la massima diffusione dei due esemplari.

L’iPhone 6S è stato lanciato nel 2015 e ha ottenuto ben 4 major update. Già l’aggiornamento iOS 14 ricevuto in quest’autunno è risultato in pratica inaspettato e ha fatto felice milioni di user in tutto il mondo. Discorso similare anche per il datato primo iPhone SE che si accingerebbe pure alla fine del suo percorso di adeguamento software, almeno secondo gli ultimi rumor appena trapelati da diverse fonti, tra cui anche GizChina.

La veneranda età degli iPhone 6S e iPhone SE è di certo un motivo valido per non procedere con il supporto anche dell’aggiornamento iOS 15 sui due esemplari. D’altronde proprio questi ultimi sono stati soppiantati da modelli successivi anche similari. Il modello iPhone SE di prima generazione, ad esempio nella scorsa primavera, è stato sostituito da quello di seconda e sempre l’esemplare più recente può essere considerato un più che degno sostituto dell’iPhone 6S perché molto simile nel design ma pur con un hardware decisamente più avanzato.

Se iPhone 6S e iPhone SE non riceveranno l’aggiornamento iOS 15 nel prossimo autunno 2021, a chi toccherà l’adeguamento software di Apple tra circa una decina di mesi? Di certo gli ultimi iPhone procederanno al nuovo salto ma anche gli iPhone 11, gli iPhone XS e gli iPhone XR. Ancora, il prossimo update non mancherà per melafonini meno recenti come gli iPhone X, gli iPhone 8 e gli iPhone 7. Spazio infine anche per gli iPhone SE e gli iPod Touch di settima generazione.