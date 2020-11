La saga rosso sangue di casa Ubisoft è finalmente tornata ad emozionare gli appassionati da ogni parte del mondo con Assassin’s Creed Valhalla. Il nuovo capitolo del franchise è infatti disponibile per l’acquisto dallo scorso 10 novembre, ed è andato a graziare un po’ tutte le piattaforme in commercio, comprese le console next-gen targate Sony e Microsoft – quindi PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.

E se è vero che un po’ tutti sanno – e come il nome stesso suggerisce – che Assassin’s Creed Valhalla narra le prime conquiste del popolo vichingo, allo stesso modo non tutti sono a conoscenza dell’esistenza di un finale segreto nel videogame del colosso d’Oltralpe. Proprio così, l’epopea norrena con protagonista Eivor nasconde un epilogo alternativo, che va naturalmente sbloccato andando a completare la totalità di una serie di appositi puzzle legati alla Anomalie dell’Animus.

Per andare a completare queste anomalie siamo chiamati a visitare determinati luoghi che pennellano gli scenari open world del nuovo capitolo di Assassin’s Creed. Per un totale di dieci location. Prima di tutto abbiamo la Norvegia, tra le montagne di Hordafylke, nell’area nord-est della mappa, sulla vetta di un picco – qui il livello di potenza consigliato è pari a 280. Recandovi nell’Anglia Orientale, troverete il punto di interesse nelle vicinanze del Lago Needham, accanto alla riva e circondato da vegetazione e da una struttura di pietra. Il terzo è invece a Ravensthorpe, nell’area centrale, giungendo con il viaggio rapido presso Ragnarsson, procedendo lungo il lato sud.

La quarta anomalia di Assassin’s Creed Valhalla, da affrontare con un livello almeno pari a 250, è a Briudun Hill tra le macerie, in prossimità dell’approdo per il viaggio rapido Snotinghamscire. Per la quinta andate alle Montagne di Sciropescire con livello pari a 130 e dirigetevi lungo l’area di confine meridionale. La prossima anomalia dell’Animus è ubicata invece nelle Montagne di Hamtunscire, nel sud del Wessex, in prossimità del mare – dirigetevi in questo luogo con un livello di potere di almeno 340. Basterà 160 per recarvi al contrario nella Regione di Lincolnshire, sulla vetta di una piattaforma di legno presso le rovine della Basilica. Troverete l’ottava anomalia nella Regione di Ervicscire presso il punto d’interesse di Thornburg Henges – livello di potenza consigliato 190 -, e la nona al Lago di Oxenforscire sulla sommità del ponte di pietra – livello di potenza consigliato 90. A chiudere, la decima si trova a Seven Sisters nell’area meridionale della mappa di gioco, su una scogliera a picco sul mare.