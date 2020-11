Il grande successo mondiale della serie Vera ha spinto i suoi produttori ad imbarcarsi in un altro progetto simile: si tratta dell’adattamento del best seller The Long Call di Ann Cleeves, stessa autrice dei gialli della serie Vera oggi a quota 11 stagioni. The Long Call diventerà una serie in quattro parti per ITV, prodotta dalla Silverprint Pictures di cui l’emittente è proprietaria: la scrittrice Kelly Jones, già autrice di singoli episodi di Call The Midwife e Baptiste, scriverà la sceneggiatura di questa che sarà la sua prima serie indipendente.

A quanto pare, ITV ha trovato l’erede della serie Vera, anche se The Long Call non ha ricevuto le stesse recensioni entusiastiche da parte del pubblico di affezionati della Cleeves. Pubblicato lo scorso anno, è il primo dei romanzi della serie Two Rivers ambientati nella contea inglese del Devon. Racconta la storia detective Matthew Venn, di ritorno nella comunità evangelica in cui è cresciuto per partecipare al funerale di suo padre, quando il corpo di un uomo con il tatuaggio di un albatro sul collo viene ritrovato sulla spiaggia vicino alla sua nuova casa, Venn viene coinvolto nelle indagini sull’omicidio. Il caso riporta Venn in una comunità in cui omicidi e intrighi ribollono sotto la superficie apparentemente placida, il tutto sullo sfondo della costa del Devon.

La serie è prodotta dalla direttrice creativa di Silverprint Pictures, Kate Bartlett, e da Angie Daniell, già produttrice della serie Vera. Per la regia è stato scelto Lee Haven Jones, già dietro la macchina da presa, tra gli altri, per Doctor Who e Shetland, altro classico del genere giallo di ITV.

L’emittente, proprio come avvenuto in questi anni per la serie Vera, ha intenzione di distribuire The Long Call a livello internazionale, dunque probabilmente la serie arriverà anche in Italia su qualche canale tematico.

Creatrice delle serie letterarie Vera e Shetland, entrambe in onda coi rispettivi adattamenti tv in Italia su Giallo, Ann Cleeves deve principalmente ai romanzi di queste serie la sua popolarità presso il grande pubblico. In totale ha firmato oltre trenta romanzi di genere giallo/thriller. Ha collaborato agli adattamenti di Shetland, giunta alla sesta stagione, e della serie Vera, che è attualmente in produzione con la sua undicesima stagione.