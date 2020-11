Bob Dylan morto, ma non è vero. Per qualche istante gli spettatori australiani sintonizzati sulla MSNBC sono corsi a verificare la notizia, specialmente perché oltre all’assurdità della notizia non tornavano bene i conti. Il servizio del notiziario nazionale, infatti, stava parlando di alcuni documenti di Dylan messi all’asta e ha aggiunto che il cantautore di Duluth sarebbe morto nel 2019, esattamente un anno fa.

Non tornavano i conti, infatti, se pensiamo che quest’anno la voce di Blowin’ In The Wind ha lanciato il nuovo album di inediti Rough And Rowdy Days dopo anni di silenzio discografico. Eppure, mentre lo speaker parlava delle carte private di Bob Dylan battute all’asta per 495mila dollari – tra le quali la dedica di Lay Lady Lay a Barbra Streisand confessata in un’intervista – ha indicato il cantautore come “morto l’anno scorso all’età di 79 anni” mentre il banner in sovrimpressione parlava di “late singer”.

I fan hanno tempestato la redazione di telefonate, ma per i primi 30 minuti la notizia è rimasta tale venendo ripresa, addirittura, da altre emittenti. Successivamente il conduttore Richard Wilkins ha reso pubblico il chiarimento: “Ci scusiamo per la confusione”. Ancora, Joshua Johnson della MSNBC è andato in diretta per correggere e porre fine definitivamente alla bufala su Bob Dylan morto.

“Abbiamo accidentalmente detto che è morto l’anno scorso. Bob Dylan è più che vivo. Ha compiuto 79 anni quest’anno. Ci scusiamo”.

Per il momento il diretto interessato non ha commentato, ma – concedeteci una battuta – probabilmente le sue mani sono impegnate in una serie di scongiuri. Attimi di terrore, dunque, per una gaffe trasmessa in diretta per gli spettatori australiani ma che è arrivata fino all’Italia, fortunatamente già smentita.

Del resto gli artisti sono abituati alle bufale sulla loro morte. Era capitato anche a Eminem per lo scherzo di un utente Twitter poco avvezzo al buonsenso. Ora la nebbia irradiata dalla bufala su Bob Dylan morto si è diradata, ma per i primi 30 minuti le notizie si sono rincorse con velocità e sgomento febbrili.