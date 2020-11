Notizie interessanti quelle trapelate nel corso delle ultime ore riguardo il bonus di Natale per quanto riguarda il cashback. L’iniziativa in via di allestimento mira a spingere quanto più possibile l’utilizzo della valuta digitale in sostituzione di quella fisica. In virtù di una lotta ideale (ma nemmeno poi tanto ideale, ndr) all’evasione fiscale.

Ecco che dunque, in vista delle festività natalizie, prende sempre più forma la possibilità di accedere a un bonus di Natale che promette ulteriori fondi. Che verranno messi a disposizione di tutti coloro che, nel mese di dicembre, raggiungeranno il numero di dieci acquisti effettuati con pagamento attraverso carta di credito o carta di debito.

E il cashback non dovrebbe essere destinato a tardare, con l’erogazione di questa tipologia di credito che arriverebbe nelle tasche digitali degli utenti già nello stesso mese di dicembre. E parliamo di una cifra piuttosto importante, pari a 150 euro. Si tratterà anche in questo caso di un rimborso pari al 10% della spesa effettuata, fino a un massimo per l’appunto di 1.500 euro.

Bonus Natale, nuovi fondi in arrivo: cresce il “montepremi”

Una manovra che va a inserirsi in un contesto già precedentemente strutturato. E che permetterebbe quindi ai fruitori di ottenere potenzialmente una cifra importante, che si assesterebbe sui 3.450 euro totali.

La somma di denaro andrebbe a differenziarsi tra cashback, super cashback ed extra cashback (che abbiamo appena illustrato, vale a dire il Bonus per Natale). Nel primo caso, il bonus erogato è pari a 300 euro (anche in questo caso il 10% delle spese sostenute) e richiederà un numero di acquisti, nel corso dell’anno, pari a 50. Il secondo caso sarà una sorta di corsa a premi, che riconoscerà la cifra di 3.000 euro, dilazionata in due tranche semestrali. In questo frangente la somma verrà erogata alle centomila persone che avranno accumulato il maggior numero di pagamenti digitali nel corso dell’anno. A prescindere dal loro valore economico: conterà esclusivamente il numero di transazioni. Sono esclusi da tutti i conteggi gli acquisti effettuati online.

Insomma, tanti modi per darsi una mano, economicamente parlando, e contribuire, nel proprio piccolo, alla lotta all’evasione fiscale.