Andrea Bocelli a Che Tempo Che Fa sul Covid dice: “Non sono un negazionista, sono stato frainteso”, a proposito delle sue dichiarazioni dello scorso luglio sul Coronavirus.

Canta Fratello Sole Sorella Luna e presenta il nuovo album, Believe, già disponibile nei negozi e in digitale.

Ne parla come di un disco figlio del periodo che viviamo, “un disco che parla allo spirito”, frutto del periodo trascorso in casa che ci ha donato tanto tempo per riflettere. Da bambino Bocelli cantava in chiesa e racconta le esperienze in processione con la nonna. “Ci sono brani che ho ripreso dai miei ricordi di bambino, quando andavo con mia nonna in processione; brani apparentemente semplici ma dietro alla semplicità nascondono una grande profondità”, racconta il tenore.

Andrea Bocelli a Che Tempo Che Fa sul Covid ricorda di aver perso la voce e di essere stato completamente afono dopo essere risultato positivo al virus. Non solo lui ma tutta la sua famiglia lo ha contratto in estate. Per questo motivo, non è da considerare sicuramente un negazionista: non lo è. L’ospitata a Che Tempo Che Fa è l’occasione utile per ricordare il suo impegno nella lotta al dolore e alla sofferenza, sia fisica che spirituale.

“Se i fatti parlano, da sempre ho combattuto la sofferenza. Ho lottato sempre contro la sofferenza fisica e spirituale”, spiega, attivo nella ricerca contro il dolore. Il Covid-19 lo ha costretto a restare muto per 15 giorni e a proposito delle dichiarazioni di luglio dice: “Semmai il mio era un messaggio di ottimismo e speranza perché fanno sempre bene per combattere qualunque tipo di difficoltà; sono elementi fondamentali”.

“Dolce è sentire

Come nel mio cuore

Ora umilmente

Sta nascendo amore”@AndreaBocelli con Fratello Sole Sorella Luna a #CTCF pic.twitter.com/CfTNgMlvEi — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) November 22, 2020

L’evento Believe In Christmas di Andrea Bocelli

Il 12 dicembre, Andrea Bocelli si esibirà in diretta streaming mondiale per l’evento natalizio Believe In Christmas. Per accedere all’evento è necessario acquistare gli appositi biglietti che ne consentono la fruizione in diretta streaming. L’orario d’inizio per l’Italia è fissato alle ore 21.00.

Andrea Bocelli sarà in diretta da Teatro Regio di Parma con tanti ospiti. La direzione creativa dell’evento è di Franco Dragone.

L’album Believe – Tracklist

1. YOU’LL NEVER WALK ALONE

2. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA (DOLCE È SENTIRE)

3. HALLELUJAH

4. PIANISSIMO in duetto con Cecilia Bartoli

5. AMAZING GRACE in duetto con Alison Krauss

6. PREGHIERA (ALLA MENTE CONFUSA)

7. GRATIA PLENA (tratto dal film “Fatima”)

8. CANTIQUE DE JEAN RACINE

9. INNO SUSSURATO

10. OH, MADRE BENEDETTA! (ADAGIO DI ALBINONI)

11. I BELIEVE in duetto con Cecilia Bartoli

12. AVE MARIA

13. ANGELE DEI

14. AGNUS DEI

15. MUI GRANDES NOIT E DIA

16. MIRA IL TUO POPOLO

17. AMAZING GRACE (solo version)