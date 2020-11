Del Huawei P50 si comincia a parlare con maggiore frequenza, anche perché il successore del Huawei P40 potrebbe giungere prima del tempo. Proprio oggi 23 novembre, apprendiamo da un leaker autorevole come Teme che tutta la serie top di gamma del 2021 dovrebbe arrivare in una finestra temporale ben precisa, quella del primo trimestre del nuovo anno. La cosa non stupisce affatto ma, al contrario, sarebbero più interessanti altri dettagli pure freschi di reveal.

Se l’uscita del Huawei P50 si concretizzasse già entro marzo 2021, potremmo dire che il produttore cinese sta solo cercando di emulare la strategia del suo primo concorrente Android ovvero Samsung. La nuova serie Galaxy S21 dovrebbe giungere, in effetti, per il 14 gennaio con lancio commerciale non più tardi di inizio febbraio. In uno scenario simile, è più che logico che Huawei tenti di non perdere terreno e piazzare le sue ammiraglie sul mercato non molto distanti temporalmente dalle colleghe concorrenti.

P50 series is coming Q1 2021, availability is super limited. — Teme (特米)😷 (@RODENT950) November 23, 2020

Il lancio dei Huawei P50 (probabilmente sempre in 3 varianti) potrebbe pure prendere forma qualche settimana prima della canonica tabella di marcia primaverile dei predecessore ma la notizia che colpisce al momento di più è che la disponibilità dei nuovi smartphone potrebbe essere limitata. Lo asserisce il sempre ben informato leaker Teme e una spiegazione, in questa direzione, viene data anche da un’altra fonte autorevole come AndroidAuthority. Quest’ultima parla della presenza, a bordo delle nuove ammiraglie del chip Kirin 9000. La disponibilità di questa componente, in un primo momento, sembrava riservata solo agli attuali Mate 40 ma la possibilità che la soluzione giunga anche sui prossimi top di gamma la dice lunga sul fatto che le non inesauribili scorte del chip incidano sulla sulla presenza o meno degkui ultimi arrivati nei canali di vendita, almeno in alcuni mercati. Le anticipazioni odierne non sono naturalmente ufficiali ma più che verosimili: per una conferma di questo stato delle cose potremmo dover attendere davvero poco.