C’è davvero qualche possibilità di vedere un film di Glow dopo la sua cancellazione? L’ipotesi sembra, per ora, parecchio aleatoria. Quando Netflix ha troncato la serie dopo la terza stagione, tante voci si sono sollevate in rete per chiedere un’inversione di rotta, un rinnovo per una quarta stagione o almeno un film che desse una degna conclusione alla trama. Quest’ultima proposta era stata avanzata da un membro del cast, Marc Maron, ma finora il colosso dello streaming non sembra aver raccolto l’appello.

La protagonista Alison Brie, che aveva accolto con amarezza la notizia della cancellazione come il resto del cast, sarebbe entusiasta dell’opportunità di riportare in scena per un’ultima volta le Gloriose Lottatrici del Wrestling con un film di Glow, per dire addio degnamente alle protagoniste di questa irriverente dramedy ambientata negli anni ’80. Ma non sembra riporre molte speranze in merito, complice anche la pandemia da Covid-19 che ha fermato e messo in panchina molte produzioni.

Intervistata per il podcast The Fourth Wall, l’attrice ha sottolineato quanto sia pessimista a riguardo, facendo anche un paragone con Community, altra serie per cui si discute da anni di un potenziale film mai entrato in cantiere.

Ad oggi, il suo consiglio per il pubblico, è di non riporre troppe speranze nell’annuncio di un film di Glow da parte di Netflix.

Sicuramente penso che un film potrebbe chiudere tutto. I nostri creatori, Liz Flahive e Carly Mensch, sono scrittori incredibili. E sono così devoti a questi personaggi che hanno creato. Penso che un film sarebbe un ottimo modo per concludere. Sono un po’p essimista sul fatto che accadrà davvero alla luce di tutto ciò che è successo quest’anno e di quanto sia difficile riportare qualcosa in produzione con il COVID, e faccio anche parte del cast della serie Community, che ha provato a far girare un film per sei anni, quindi quello che sto dicendo è di non trattenere il respiro perché se dovesse accadere, potrebbe volerci un po’.

Poche speranze per un film di Glow, insomma. Alison Brie definisce “decisamente un peccato” il fatto che la serie sia stata cancellata da Netflix e che non abbia avuto la sua conclusione, anche perché si stava evolvendo con una particolare sensibilità al tema dell’inclusione. Restano comunque tre ottime stagioni della serie disponibili sulla piattaforma per chiunque vorrà scoprirle in futuro.