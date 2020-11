Quando parliamo del White Album dei Beatles dobbiamo dimenticarci di Sgt. Pepper’s perché sono sicuro che ancora oggi sir Paul ci prendere a badilate se osassimo mettere sullo stesso piano le due opere. Un doppio album, tantissima musica e 4 personalità distinte: con The Beatles, titolo originale dell’opera definita White Album da fan e critica, nasce l’antitesi del colore.

Sul momento esatto in cui i Fab Four arrivano ai ferri corti ci sono tante teorie: più in superficie si individua l’arrivo di Yoko Ono negli Abbey Road Studios come la fine dell’equilibrio, ma la frizione è ingrippata da prima. Sgt. Pepper’s ha dato un nome alla psichedelia già in atto nella seconda metà degli anni ’60, e un po’ come accade a Kurt Cobain per Nevermind la voglia di creare un capolavoro è finita.

Se “essere un capolavoro” è ciò che Carmelo Bene ha mutuato da Artaud, White Album dei Beatles è la messa in atto del concetto: nel disco non ci sono soltanto i Fab Four ma la rappresentazione di 4 uomini in quanto tali. Ecco Back In The USSR e Dear Prudence, registrate quando un Ringo Starr coi co***oni girati manda tutti a quel paese e si sposta con la famiglia in Sardegna. Nei due brani Paul registra la batteria.

Ecco Helter Skelter, con i Beatles ubriachi di Led Zeppelin prima dei Led Zeppelin stessi ed ecco l’immensità di Happiness Is A Warm Gun, ma nel White Album tutti gli episodi sono piccoli indiani che stanno in piedi. Ecco While My Guitar Gently Weeps con l’assolo di Eric Clapton ed ecco l’avanguardia storica di Revolution 9.

Lampi festosi come Ob-La-Di Ob-La-Da si alternano agli intimismi rivoluzionari di Blackbird. White Album dei Beatles è il contrario di se stesso: c’è il rock, c’è la ballad e c’è il potere che non logora nemmeno chi non ne dispone.