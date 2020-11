Ormai da tempo in rete si parla della gamma OnePlus 9, tornata prepotentemente alla ribalta grazie ad una lunga trafila di golose indiscrezioni, che hanno riacceso l’interesse di addetti ai lavori e semplici appassionati. La giornata di oggi, poi, non fa assolutamente eccezione, e ci regala ancora informazioni su quella che potrebbe essere la prossima offerta mobile della compagnia orientale.

In particolare sul web sono apparsi dei render piuttosto dettagliati del OnePlus 9 Pro, che vanno quindi a mostrare il presunto design dello smartphone in uscita. Stando anche a quanto riportato da MSPowerUser ed Engadget, nelle ultime ore il noto leaker OnLeaks ha pubblicato sul sito web Voice delle immagini ad alta risoluzione che, sempre stando alla fonte – ritenuta assolutamente affidabile -, ritraggono OnePlus 9 Pro, device che dovrebbe arrivare sul mercato nel corso del 2021. Potete ammirarle anche voi poco più in basso in questo stesso articolo:

Dalle foto è possibile rendersi conto che lo schermo anteriore del nuovo smartphone di casa OnePlus presenta un foro di piccole dimensioni posto in alto a sinistra e adibito alla fotocamera per i selfie. Il display dovrebbe essere curvo – nonostante in precedenza i leak riferivano di uno schermo di tipo piatto – e, sempre a giudicare dai render, dovrebbe avere delle dimensioni pari a 6,7 pollici. Il retro pare invece realizzato in vetro con la presenza di un modulo fotografico posizionato in alto a sinistra con quattro lenti, un microfono e un flash Dual LED.

Per il momento, il leaker OnLeaks non ha rivelato ulteriori informazioni riguardanti le specifiche tecniche del OnePlus 9 Pro, ma ha comunque dichiarato che le sue fonti riferiscono di una presentazione ufficiale per la nuova gamma fissata per il mese di marzo del prossimo anno. Non ci resta che attendere smentite o conferme dalla stessa OnePlus, mentre pare cosa certa che in questi mesi assisteremo ad ulteriori fughe di informazioni per alimentare ancor di più l’inevitabile hype.