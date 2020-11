Xiaomi sta acquisendo sempre maggiore popolarità in Occidente, anche a discapito di Huawei, il cui ban USA ne ha limitato molto il raggio d’azione, costringendo a rivisitare completamente le proprie strategie commerciali (la rinuncia ad servizi Google, per farvi un esempio, ha obbligato il produttore cinese a lanciare in fretta e furia i Huawei Mobile Services, che stanno però tenendo alta la barriera conquistando app e servizi di giorno in giorno). Come reso noto da ‘strategyanalytics.com‘, nel Q3 2020 Xiaomi ha superato Huawei in alcuni dei territori più rilevanti dell’Europa Occidentale, arrivando dietro solo a Samsung e Apple.

Xiaomi è così riuscita a fare meglio di Huawei, traendo vantaggio dalla difficile situazione in cui l’antagonista si è ritrovata a seguito del ban USA dell’amministrazione Trump (l’insediamento di Biden alla Casa Bianca potrebbe anche cambiare le cose, sebbene sia ancora troppo presto per dirlo con certezza), in UK, Francia, Italia, Germania e Spagna. Il risultato è ancora più schiacciante se si pensa che ad inizio 2019 il market share di Xiaomi oscillava tra lo 0 ed il 2%. Nel Q3 2020, l’OEM ha piazzato tre smartphone nella classifica dei 10 dispositivi più venduti nel nostro Paese, come pure in Francia, addirittura quattro in UK. In Germania le vendite di Xiaomi stanno crescendo a vista d’occhio, mentre la situazione in Spagna è sempre stata abbastanza florida, visto che già a partire dal Q3 2019 il market share locale era già in doppia cifra, per arrivare poi al 30% nel Q2 2020.

La perdita di terreno da parte di Huawei per effetto del ban USA ha senz’altro favorito il successo raggiunto, meritatamente, da Xiaomi. Le gerarchie, secondo voi, resteranno tali, oppure l’ascesa di Biden potrebbe cambiare un’altra volta le carte in tavola? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto.