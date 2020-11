Nonostante le condizioni precarie della Spagna nella lotta alla pandemie da Coronavirus, le riprese de La Casa di Carta 5 proseguono senza sosta e nuove foto trapelate dal set forniscono alcuni indizi sulla stagione finale.

La produzione della serie Netflix campionessa di visualizzazioni degli ultimi 3 anni è in corso, con tutte le misure di sicurezza del caso, in pieno centro a Madrid, dove si stanno girando alcune delle scene che riguardano i flashback del La Casa di Carta 5: anche la prossima stagione, come le precedenti, sarà infatti stratificata su più linee temporali.

Il sito spagnolo Crush News ha mostrato Infatti alcune immagini che ritraggono diversi volti della serie nei panni dei loro personaggi durante scene certamente ambientate nel passato rispetto alla trama della rapina in corso ne La Casa di Carta 5.

Álvaro Morte (Il Professore), Rodrigo De la Serna (Palermo) e Pedro Alonso (Berlino) sono nel backstage delle riprese relative al periodo in cui i loro personaggi hanno pianificato insieme le rapine alla Zecca di Spagna e alla Banca Centrale. La presenza del defunto Berlino, infatti, determina certamente che siamo nel passato dei personaggi. Tutti rigorosamente con le mascherine, gli attori sono ormai impegnati sul set de La Casa di Carta 5 dalla scorsa estate con protocolli anti-contagio molto rigorosi.

Altre immagini di Crush News mostrano invece alcune controfigure impegnate ad interpretare presumibilmente i personaggi di Tokyo e del suo fidanzato defunto, il personaggio che ne La Casa di Carta 5 dovrebbe essere interpretato dall’attore Miguel Angel Silvestre, una delle new entry dell’ultima stagione.

A quanto sembra di vedere dalle immagini scattate sul set de La Casa di Carta 5, i flashback che riguarderanno Tokyo (Ursula Corberò) racconteranno proprio la rapina in cui ha perso il suo fidanzato e dopo la quale ha incontrato il Professore, accettando di entrare nella sua banda per sfuggire alla polizia.

In precedenza, altre immagini dal set de La Casa di Carta 5 avevano mostrato il personaggio di Lisbona (Itziar Ituno) impegnato in una sorta di negoziazione fuori dalla banca di Spagna. Per per ora non vi sono altri dettagli sulla trama di questa stagione, che dovrà semplicemente mostrare l’epilogo della rapina e la sorte di tutti i personaggi coinvolti. E, chissà, magari aprire la strada ad uno spin-off su uno di loro.