Qualcosa non sta funzionando in DAZN anche oggi 22 dicembre, nel mentre la piattaforma sta trasmettendo Fiorentina-Benevento. Siamo praticamente convinti si tratti di una coda dei ben più gravi problemi che hanno afflitto il sistema nella serata di ieri 21 novembre, durante Juventus-Cagliari, per il sopraggiungere dell’errore 10_000_000, che ha inibito la visione a migliaia di telespettatori.

La situazione con il passare delle ore è sicuramente migliorata, anche se i problemi sembrano persistere anche in giornata, almeno per quanto riguarda Fiorentina-Benevento. DAZN sembra funzionare discretamente tramite smartphone, attraverso l’app dedicata, e meno bene su smart TV o mediate le stick esterne (Amazon Fire TV Stick e NowTV stick). Gli errori in cui ci si imbatte sono i seguenti: 66-033-401 e 65-068-403, con il primo che ha a che fare con le credenziali di accesso (la fruizione dei contenuti risulterebbe fuori gioco per nome utente e/o password sbagliati, anche se poi in realtà avete inserito tutto correttamente), ed il secondo fa capo direttamente al video che intendete trasmettere (in questo caso Fiorentina-Benevento), che non può essere visto, e con l’invito a guardare un video diverso per poi tornare su quello incriminato, oppure provare a riavviare l’applicazione di DAZN, come anche ad uscire e a rientrare in sessione. Se il problema dovesse persistere – si legge a schermo – bisognerà contattare l’assistenza clienti per ricevere le informazioni del caso (perdendo il resto della partita).

Da parte nostra, possiamo consigliarvi di continuare a riprovare (a volte succede la situazione si sblocchi così, da sola), e di controllare che la propria connessione di Rete sia agibile e perfettamente in regola (magari il problema dipende anche da questo, a seconda dei casi). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo il prima possibile.