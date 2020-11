Le riprese di Mission: Impossible 7 continuano a Roma. Tom Cruise, insieme alla produzione, si trova attualmente in Italia, dove sta girando alcune scene per il settimo capitolo della saga d’azione. Su internet sono stati diffusi dei video che ritraggono l’attore occupato durante alcune scene.

Le riprese di Mission: Impossible 7 a Roma

In particolare, poche ore fa Tom Cruise è stato visto all’interno di un’automobile in via dei Fori Imperiali. In questa scenografica strada di Roma, la star di Hollywood starebbe lavorando a un frenetico inseguimento con un’automobile. Il video diffuso online ritrae Tom Cruise seduto dal lato passeggero di un veicolo appositamente modificato per le riprese. Il divo di Hollywood, che è stato accolto benissimo dai romani, ha salutato i fan presenti.

Mercoledì, 18 novembre 2020, Tom Cruise ha anche provato alcune scene presso il quartiere termale tiburtino, esattamente in una strada privata trovata dalla Tibur Film Commission. Questa località non sarà inclusa nel film, in quanto si tratta esclusivamente di alcune prove. La produzione si starebbe preparando per spostarsi a Venezia, dove saranno realizzate nuove riprese.

Mission: Impossible 7, cast e uscita

I lavori per Mission: Impossible 7 – dopo lo “stop” forzato causato dal Coronavirus – sono ufficialmente iniziati. Il film, in cui potrebbe esserci una vera esplosione di un ponte, arriverà al cinema il 19 novembre 2021. La pellicola è diretta da Christopher McQuarrie (Mission: Impossible – Fallout e Mission: Impossible – Rogue Nation). L’ottavo capitolo, diretto dallo stesso regista, dovrebbe arrivare il 4 novembre 2022.

Tom Cruise presta il volto al protagonista. L’attore – che presto reciterà in un film nello spazio – è conosciuto per aver recitato in Top Gun, Rain Man, Mission: Impossible, Oblivion ed Edge Of Tomorrow – Senza Domani. Gli altri membri del cast sono Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham ed Esai Morales.