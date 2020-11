C’è anche il cosiddetto Black Friday PlayStation tra le tante offerte messe in campo dalle varie catene di distribuzione focalizzate sull’elettronica di consumo in occasione dell’imminente Venerdì Nero dello shopping. Iniziativa, questa, che è stata lanciata nelle ultime ore da Euronics, e che si va ad inserire tra quelle, piuttosto interessanti, avviate ad esempio da MediaWorld, Unieuro – con una selezione di sconti pensata proprio per gli appassionati di videogiochi – o dal colosso dell’eCommerce Amazon.

E se è vero che in quest’annata tanto atipica il Black Friday cadrà il prossimo 27 novembre, tutti coloro che vorrebbero rinnovare i propri abbonamenti ai servizi di casa Sony – per PlayStation 4 o per la nuova PlayStation 5, disponibile da giorno 19 del mese in corso in Italia – possono portarsi avanti e rivolgersi proprio al catalogo di Euronics. Sì perché, come avrete capito, il Black Friday PlayStation dell’azienda va a toccare proprio i servizi principali della compagnia dagli occhi a mandorla, vale a dire PlayStation Plus e PlayStation Now. Come potete verificare voi stessi fiondandovi sul sito ufficiale della promozione a questo indirizzo.

Più nello specifico, Euronics propone l’abbonamento annuale a PS Plus – per cui abbiamo già raccolto le prime previsioni sulla Instant Game Collection di dicembre – al prezzo di 44,99 euro, scontato del 25% rispetto a quello di listino fissato a 59,99 euro. Quello annuale a PS Now in occasione del Black Friday PlayStation è prezzato sempre a 44,99 euro, mentre quello trimestrale passa da 24,99 euro a 19,99 euro, per uno sconto pari al 20%. Ricordiamo che con PlayStation Plus su PS5 è possibile riscattare anche la cosiddetta PS Plus Collection, con 20 giochi gratuiti da scaricare che hanno segnato la storia di PS4 in questi ultimi 7 anni di onorata carriera in pixel e poligoni. Cosa ne dite, approfitterete delle offerte avviate da Euronics? In questo caso affrettatevi, perché avete tempo fino al prossimo 30 novembre 2020.