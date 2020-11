Con il GP di Portimao si conclude quest’oggi la lunga cavalcata della MotoGP 2020. Una vera e propria avventura, per non dire odissea, calcolando gli albori della stagione che non lasciavano sperare in risvolti ottimali. La pandemia che ha sconvolto il mondo a inizio anno ha costretto il circus motoristico a ricalibrare i propri piani. E a correre ai ripari per ottimizzare il tempo a disposizione e allestire quindi un calendario che riuscisse a permettere il regolare svolgimento della competizione.

Un vero e proprio tour de force quello che è toccato ai piloti, chiamati a scendere in pista a distanza molto ravvicinata, temporalmente parlando. E non sono mancate le sorprese in questa stagione della MotoGP, complice anche l’infortunio di Marc Marquez. La bagarre per il titolo ha visto prevalere Mir, laureatosi campione del mondo la scorsa settimana.

Ma il fatto che la corona sia stata già assegnata non è di certo un buon motivo per perdersi l’ultimo appuntamento con il motomondiale. Contando sia che, da un lato, le corse torneranno tra una manciata di mesi, sia che comunque nessuno se la prenderà comoda in Portogallo. E le sportellate e i sorpassi mozzafiato non mancheranno di animare la bagarre.

MotoGP in tv e streaming, come seguire la gara

Come di consueto diversi i modi per poter seguire la MotoGP, tanto in televisione quanto sui propri dispositivi mobile. Si parte chiaramente con i canali di Sky, da quello tematico (Sky Sport MotoGP, sul 208) a quello generalista (Sky Sport 1, 201). Entrambi chiaramente presenti anche per lo streaming, grazie all’app SkyGo.

Situazione analoga quella che coinvolge DAZN, che a sua volta offrirà la doppia modalità di visione del Gran Premio, quella televisiva e quella online. Così come anche TV8, che permetterà la fruizione dello spettacolo motoristico in chiaro, senza quindi la necessità di alcun abbonamento attivo.

Il via della corsa è previsto per le 15.00: a precedere la classe regina, come di consueto, la Moto3 (dalle 12.00) e la Moto2 (dalle 13.20).