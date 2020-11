Con il finale di Astrid et Raphaelle su Giallo si conclude la prima stagione della serie crime franco-belga. Stasera, 22 novembre, il canale 38 del digitale terrestre manda in onda gli ultimi due episodi. Trasmessa in Francia, le protagoniste sono un insolito due di donne: il comandante Raphaëlle Coste, una donna impulsiva, e la bibliotecaria autistica Astrid Nielsen. Andiamo alle anticipazioni di stasera.

Si parte con l’episodio 1×07 dal titolo Morti viventi. Il fratello di William, presidente dell’associazione autistica che Astrid frequenta per la sua sindrome di Asperger, muore in strane circostanze. Raphaëlle è convinta di avere una pista gusta finché viene scoperto un nuovo cadavere. Sulla scena del crimine, tutti gli indizi puntano al fratello di William, morto ufficialmente tre giorni prima.

A seguire, l’episodio 1×08 intitolato L’arte della fuga, che chiude la prima stagione. Quando una donna viene trovata morta, tutte le prove del DNA raccolte sulla scena del crimine convergono su un sospetto colto sul fatto. Astrid e il comandante Raphaëlle Coste decidono di fare ricerche negli archivi. Le due donne capiscono subito che hanno a che fare con un serial killer. Il vero colpevole non si trova di fronte al suo primo tentativo di omicidio.

Nel cast di Astrid et Raphaelle, Sara Mortensen nel ruolo dell’archivista Astrid Nielsen; Lola Dewaere è il comandante Raphaëlle Coste; Jean-Louis Garçon nel ruolo del commissario Carl Bachert; Benoît Michel è il capitano Nicolas Perran; Meledeen Yacoubi è il tenente Arthur Enguien; Husky Kihal è il medico legale Henry Fournier; e Bruce Tessore è il tecnico della scientifica Julien Frédéric.

La seconda stagione di Astrid et Raphaelle si farà? Buone notizie per i fan del duo: la serie è stata rinnovata per un nuovo ciclo di episodi (di nuovo 8) che andranno in onda nel corso del 2021. Le riprese dovevano iniziare la scorsa primavera ma sono state rimandate a causa dell’attuale situazione pandemica di Covid-19. La produzione è quindi tornata sul set ad agosto per girare a Parigi e dintorni. Lola Dewaere ha rivelato che nella seconda stagione il pubblico conoscerà meglio il suo personaggio: “Per il momento eravamo davvero concentrati su Astrid anche se c’erano pezzi del passato di Raphaëlle da esplorare. Ma da quel che ho capito, gli autori svilupperanno un po’ di più il lato personale di Raphaëlle”.

Per il pubblico italiano l’appuntamento con il finale di Astrid et Raphaelle su Giallo è per stasera alle 21:10.