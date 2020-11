Il successo di Fortnite e della sua Battaglia Reale prosegue senza sosta. Giocatissima sulle piattaforme attuali, al netto del ban ricevuto da Apple e Google, l’esperienza sparacchina plasmata dai ragazzi di Epic Games ha compiuto di recente anche il salto sulla nuova generazione, grazie ad un update gratuito destinato a PS5, Xbox Series X e Xbox Series S. In questo modo, la software house americana ha potuto non solo apportare diverse migliorie tecniche al videogame, ma anche allargare il suo bacino di utenza.

Quella stessa utenza che ora è chiamata a combattere in un nuovo evento speciale. Come si vociferava da tempo a colpi di di indiscrezioni e presunti leak, Fortnite si prepara infatti ad accogliere il minaccioso Galactus, uno dei villain più rappresentativi dell’universo fumettistico di Marvel. Ad annunciare in via ufficiale il lieto evento sono gli account social della produzione, come potete verificare voi stessi nel tweet presente poco più in basso in questo stesso articolo. E che per l’appunto fissa un evento speciale in game dedicato al Divoratore di Mondi.

The Battle Bus is loaded and ready to go.



This is our final stand to save all Reality.



The Devourer of Worlds arrives 12.1.20 4 PM EThttps://t.co/AGuTlNcu3h pic.twitter.com/ERKfEh4M9S — Fortnite (@FortniteGame) November 21, 2020

Grazie all’evento di Galactus in Fortnite Battle Royale avrà definitivamente fine l’era della Guerra per il Nexus, che ha delineato la Stagione 4 del Capitolo 2. Epic Games invita dunque i giocatori a recarsi sull’isola di gioco il prossimo martedì 1 dicembre, alle ore 22:00 del fuso orario italiano. Le sorti del mondo e della Realtà saranno ufficialmente in bilico, con i giocatori che dovranno contrastare la minaccia di Galactus. Per partecipare all’evento, gli utenti dovranno assicurarsi di aver scaricato l’ultimo update di gioco, vale a dire l’aggiornamento 14.60. Il team di sviluppo americano, poi, raccomanda agli appassionati di accedere a Fortnite con almeno un’ora di anticipo, con la playlist dell’evento – definito come il più grande di sempre nella storia del gioco – che dovrebbe divenire accessibile circa 30 minuti prima dell’inizio, dunque alle 21:30. Voi ci sarete?