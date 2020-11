Si parla tanto del DPCM di Natale e da qualche ora delle eventuali restrizioni imposte per quanto riguarda gli spostamenti tra comuni in zona gialla, anche se poi in realtà dal Governo finora non è trapelato nulla, se non qualche monito da parte di Conte che raccomanda di usare sobrietà e buonsenso adesso, e soprattutto nel corso delle festività natalizie. Non sarà un libera per tutti per non ripetere gli errori commessi quest’estate, il messaggio deve passare forte e chiaro fin da subito: non ci saranno abbracci, baci, strette di mano e slanci emotivi di natura fisica; tutto dovrà svolgersi nel rispetto del distanziamento sociale e delle regole che l’esecutivo ci illustrerà quando sarà arrivato il momento.

Quanto agli spostamenti tra comuni in zona gialla, come suggerito in apertura di articolo, è da qualche ora che si insiste sul possibile divieto che dovrebbe scattare a partire dal prossimo DPCM di Natale che impedirebbe di fare visita ad amici e parenti residenti in altre Regioni, e perfino in comuni diversi dal proprio, pur trovandosi nella fascia di rischio moderato. Il governo starebbe prendendo in considerazione questa possibilità per evitare che gli italiani possano incontrarsi per scambiarsi auguri e regali, lasciando spazio pericoloso al contagio. Il provvedimento, sempre che venga vagliato, entrerebbe in vigore dal 3 dicembre, anche se nulla ancora è deciso, ci teniamo a precisarlo. Tra il 19 dicembre ed i primi di gennaio si considererà di chiudere i confini regionali per scongiurare il rischio di travasare il contagio da un territorio all’altro.

La sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa, si è espressa diversamente ieri sera su La7, affermando che, qualora i dati dovessero migliorare come si auspica, potrebbero essere consentite alcune deroghe sugli spostamenti tra Regioni. Se volete la nostra personale opinione, non è il caso di addentrarsi in certi discorsi, né di fasciarsi la testa per quanto riguarda il divieto di spostamenti tra comuni in zona gialla, che per adesso è solo un’eventualità, e non una certezza.