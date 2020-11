Arriva un parere autorevole oggi 22 novembre, a proposito di un argomento delicato come la mancata riapertura palestre a dicembre qui in Italia. La seconda ondata di contagi Covid, infatti, pare farsi sentire soprattutto in questo settore, al punto che tra le misure adottate dal governo con il nuovo DPCM in arrivo ad inizio dicembre con ogni probabilità non ci sarà alcuna apertura (anche in termini metaforici) per i centri sportivi. Del resto, ve lo avevo anticipato già qualche giorno fa con un altro articolo sul tema.

Le parole del Direttore dello Spallanzani contro la mancata riapertura palestre a dicembre

Sono dichiarazioni eloquenti quelle arrivate proprio in questi giorni dal dottor Francesco Vaia. Sto parlando del direttore dell’Istituto nazionale per le malattie infettive Lazzaro Spallanzani, dunque di una voce autorevole quando si parla di Covid e di contagi. A suo modo di vedere, infatti, è sbagliato in un contesto simile tenere giovani ed anziani lontani dal tempo libero e più in generale dallo sport. A maggior ragione, se pensiamo che i primi controlli più approfonditi sulle strutture, effettuati circa un mese fa, avevano dato esito particolarmente incoraggiante.

C’è poi un altro aspetto che viene preso in considerazione in merito alla mancata riapertura palestre a dicembre. Al di là delle questioni sociali, comunque importanti in un anno complesso come questo 2020, a detta di Vaia l’inaccessibilità allo sport potrebbe aggravare specifiche patologie. Queste, associate eventualmente al Covid, rischiano di far risalire il tasso di mortalità post contagio. Dunque, con le dovute attenzioni e nel pieno rispetto dei protocolli, la riapertura dei centri sportivi sarebbe fondamentale in Italia.

Staremo a vedere nelle prossime settimane se queste importanti dichiarazioni relative alla mancata riapertura palestre a dicembre, avranno effetti anche parziali sulle decisioni del governo. La speranza che qualcosa possa muoversi prima della fine del 2020 non è ancora tramontata.