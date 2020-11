Arrivano oggi 22 novembre le prime informazioni ufficiali e concrete per gli utenti che da tempo puntavano a mettere le mani sulla prima beta di EMUI 11 per Huawei Mate 20. Dopo la fase di reclutamento avviata ad inizio mese, come vi ho riportato con un altro articolo, questa domenica abbiamo la conferma ufficiale che il test sia partito per gli utenti che hanno deciso di partecipare al programma. Un dettaglio non di poco conto, se pensiamo che qui si parla di prodotti lanciati sul mercato poco più di due anni fa.

Cosa ci dice la prima beta di EMUI 11 per Huawei Mate 20

Anche in questo frangente, anticipazioni importanti sulla beta di EMUI 11 per Huawei Mate 20 ci arrivano direttamente da una fonte come Huawei Central. A suo dire, il pacchetto software in distribuzione in queste ore offre una modalità multi-windows migliorata, animazioni più fluide, un super blocco note e altro ancora. Insomma, non dovrebbero esserci privazioni particolari per questi device, rispetto al medesimo aggiornamento che ha visto la luce su altri smartphone del produttore asiatico negli ultimo tempi.

La serie Huawei Mate 20 insieme a quella composta da Huawei P30 e P30 Pro, dunque, rappresenta i device più vecchi tra quelli destinati ad ottenere l’aggiornamento con EMUI 11. Simile alla serie P30, Huawei non ha fornito tra le funzioni del pacchetto software quella relativa al tanto atteso display colorato Always-on a chi si ritrova con un Huawei Mate 20. Insomma, per quanto si tratti di uno step di sviluppo apprezzabile, inevitabilmente qualche differenza ci sarà rispetto ai top di gamma.

Il lancio di cui vi sto parlando questa domenica è attualmente limitato agli utenti cinesi, ma la società si sta anche preparando ad avviare la distribuzione della beta EMUI 11 per la serie Huawei Mate 20 in Europa entro il mese di dicembre, mentre una versione stabile è prevista nel primo trimestre del 2021.