Alta tensione e dramma familiare si fondono insieme perfettamente grazie a cast e personaggi di Vite in Fuga. La nuova serie prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Paypermoon, prende il via oggi, 22 novembre, su Rai1 a partire dalle 21.30 circa, e lo stesso farà anche lunedì, 23 novembre, per un totale di quattro episodi, in primi dei dodici previsti. Al centro di tutto ci sono Claudio e Silvia Caruana, una coppia a cui non manca niente, hanno denaro, rispettabilità, un matrimonio che dura da vent’anni e due figli esemplari. A rovinare tutto arriva un’inchiesta che travolge Claudio e riguarda proprio la banca per cui lavora.

Quando il suo collega e amico Riccardo viene trovato morto, Claudio sembra essere il principale indiziato di tutta questa storia. A quel punto l’unica strada possibile da percorrere in attesa che la verità venga a galla, è la fuga iniziando, sotto mentite spoglie tra i monti dell’Alto Adige, una nuova vita. Per i Caruana inizia un percorso fatto di pericoli, dubbi, sospetti, sorprese scioccanti; un percorso doloroso, ma necessario che li condurrà alla verità e a riscoprire gli autentici valori che li avevano uniti.

Ecco il promo della nuova fiction di Rai1:

CAST E TRAMA DEI PRIMI EPISODI DI VITE IN FUGA

Cast e personaggi di Vite in Fuga racconteranno la loro storia a partire dal doppio episodio di oggi, 22 novembre, in cui i Caruana sono costretti a seguire il piano di Casiraghi (Giorgio Colangeli), si fingono vittime di un incidente a bordo di un motoscafo e fanno sparire le loro tracce. L’ispettrice Agnese Serravalle (Barbora Bobulova) inizia ad occuparsi del caso Caruana convinta di essere alla ricerca di un assassino mentre Claudio e i suoi adesso sono i Marasco: Claudio si fa chiamare Giorgio, Silvia è Anna, Ilaria si fa chiamare Matilde e il nuovo nome di Alessio è Lorenzo. Sono momenti difficili ma Silvia è convinta che presto potranno tornare a casa fino a che un video di una telecamera di sorveglianza conferma che suo marito, all’ora del delitto, era nel palazzo in cui abitava Riccardo Elmi.

In cast e personaggi di Vite in Fuga troviamo anche Tobia de Angelis nei panni di Alessio/Lorenzo, Tecla Insolia in quelli di Irene/Matilde, Federica de Cola in quelli di Miriam, Marco Cocci sarà Riccardo Elmi, Romano Reggiani è Gabriele Tomasi, Pierpaolo Spollon sarà l’Agente Polito, Alessandro Tedeschi sarà l’Ispettore polizia Bolzano, Flavio Furno vestirà i panni di Udo Mayder, Stefano Abbati sarà Robert Mayer, Maria Toesca sarà Amalia Mayer, Giancarlo Previati sarà Cristian Wilcock, Francesca Turrini sarà Teresa. A loro si uniranno anche Caterina Signorini, Vera Dragone, Giancarlo Commare, Alberto Basaluzzo, Giovanni Esposito, Daniela Cenciotti e Riccardo Angelini.