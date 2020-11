Puntata di conferme per la classe di Amici di Maria De Filippi. Lo show è ripartito il 14 novembre scorso e, in questo periodo di assestamento, i professori sono chiamati a provare ancora le doti dei loro allievi per l’assegnazione definitiva dei banchi.

Si inizia con l’omaggio a Lorella Cuccarini da parte di Rosa, che ha ballato su un medley anni ’80 che richiama gli anni d’oro dell’artista quest’anno docente di danza nella scuola, per poi passare alle esibizioni dei concorrenti che si giocano la possibilità di conquistare uno dei banchi della ventesima edizione.

Le esibizioni si susseguono fino all’intervento delle radio, con Daniela Cappelletti di Radio Italia e Massimiliano Montefusco di RDS, che giudicano alcuni degli inediti presentati nel corso della puntata. Sangiovanni, giovanissimo concorrente di 17 anni, è stato consolato da Maria De Filippi dopo le opinioni espresse dai rappresentanti delle radio che – al momento – non inserirebbero il suo inedito nel loro palinsesto radiofonico.

Va meglio per Aka7even e per Samuele, che riceve i primi complimenti per la voce. Il concorrente di Arisa ha ottenuto la conferma della sua maglia da parte della sua insegnante che si dice contentissima per la sua esibizione e per il suo inedito.

La puntata procede senza guizzi, se si fa eccezione per il ruolo di Alessandra Celentano che non conferma ballerini e, per ora, non ha allievi nella sua classe. Veronica Peparini e Lorella Cuccarini hanno invece scelto 5 ballerini che sono in fase di conferma.

Amici di Maria De Filippi torna con una nuova edizione e un parterre di docenti quasi rinnovato. Tra le nuove entrate anche Lorella Cuccarini, che ha assunto il ruolo di docente di ballo, e Arisa, che invece è andata a occupare uno dei posti della commissione di canto.

La classe di Amici di Maria De Filippi

Anna Pettinelli: Aka7even.

Arisa: Giulio, Kika, Letizia, Raffaele.

Rudy Zerbi: Arianna, Esa, Evandro, Leonardo, Sangiovanni.

Lorella Cuccarini: Martina, Rosa, Riccardo.

Veronica Peparini: Giulia, Samuele.