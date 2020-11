Ci sono segnali importanti da analizzare anche oggi 21 novembre per quanto concerne la distribuzione dell’aggiornamento con EMUI 11, in riferimento ai modelli Huawei compatibili con il pacchetto software. Come stanno le cose stamane? Dopo avervi illustrato la tabella di marcia del produttore asiatico con un articolo dedicato pochi giorni fa, diventa molto importante concentrarsi sulle ultime mosse dell’azienda, visto che parliamo del firmware stabile e definitivo finalmente pronto per alcuni modelli.

Altri 5 Huawei con aggiornamento EMUI 11 stabile dal 21 novembre

Quali sono i cinque dispositivi Huawei che da questo sabato possiamo considerare pronti al download del tanto discusso aggiornamento? Come sempre un contributo sotto questo punto di vista ci arriva direttamente da Huawei Central, secondo cui bisogna focalizzarsi su cinque prodotti da oggi. Stando alle informazioni attualmente disponibili, questi dispositivi Huawei hanno già ricevuto 3 beta ed ora gli sviluppatori hanno deciso di chiudere il test con il lancio di EMUI 11 stabile.

Dopo questo annuncio, gli utenti dei rispettivi modelli possono scaricare EMUI 11 sia partendo dal precedente firmware ufficiale impostato su EMUI 10.1, sia dalla beta EMUI 11 esistente. Per la precisione, i prodotti coinvolti in questo caso sono i vari Huawei Nova 7, Nova 7 Pro, Nova 6, Nova 6 5G e MatePad 10.8. Al momento del lancio del nostro articolo, sappiamo soltanto che l’aggiornamento in questione dovrebbe presentare le stesse specifiche rispetto a quello che in queste settimane ha visto la luce su altri modelli.

Dunque, premesso che la distribuzione di EMUI 11 dovrebbe partire dalla Cina, è probabile che Huawei nel giro di pochi giorni dia segnali concreti anche al pubblico che qui in Europa attende da tempo l’aggiornamento in questione. Che ne pensate delle ultime mosse del produttore asiatico? Ci sta che i prossimi prodotti destinati a fare questo step siano quelli che ho portato alla vostra attenzione oggi 21 novembre? Diteci la vostra qui di seguito.