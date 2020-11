Quando si vede nella lista dei titoli in uscita il nome di Need for Speed Hot Pursuit Remastered si possono avere esclusivamente due reazioni. Una è la curiosità di scoprire cosa sarà stato capace di fare questa volta un franchise che, nel corso della sua carriera, ha vissuto di alti e bassi. Un’altra è invece un finire travolti completamente dalla nostalgia, che promette di trasportare indietro nel tempo.

Quest’ultima è una reazione tipica di chi ha magari qualche primavera in più sulle spalle, e ha vissuto in pieno il momento d’oro del franchise. Che proprio con il capitolo originale cui questo gioco fa riferimento toccò uno dei punti più alti della sua personalissima carriera. Sono trascorsi dieci anni da quando Need for Speed Hot Pursuit venne reso disponibile su PS3, Xbox 360 e PC, un traguardo molto importante.

Multigiocatore multipiattaforma e Autolog

Need For Speed Hot Pursuit Remastered: gli anni passano, la classe no

Una ricorrenza che andava celebrata degnamente, per rinfrescare la memoria di chi ricorda con un pizzico di malinconia quel periodo. E anche una sorta di memorandum su come si producevano grandi giochi di guida di stampo arcade. Che potrebbero tornare ancora una volta protagonisti della scena videoludica.

Nulla di nuovo sotto al sole per Need for Speed Hot Pursuit Remastered. Il franchise di Electronic Arts si ripresenta intatto al cospetto dei propri fan (e delle nuove leve) in tutto il suo splendore. Ed è proprio questo il suo punto di forza principale. D’altronde di motivi per cui fosse consigliabile modificare qualcosa in un prodotto dall’equilibrio alchemico perfetto non ce n’erano di certo.

Ecco dunque che si assiste sostanzialmente a un fast forward, una proiezione in avanti di un videogioco già ampiamente godibile nel 2010. E che, nel 2020, beneficia chiaramente di un restyling grafico che sfrutta il potenziale degli hardware dell’attuale generazione videoludica. Il risultato è una fantastica combo che soddisfa appetiti videogiocosi ed esigenze estetiche.

Da soli o in compagnia? Ce n’è per tutti!

Ma cosa deve aspettarsi chi è a digiuno di Need for Speed Hot Pursuit? Sostanzialmente si tratta del più classico dei guardie e ladri, in cui però il tutto ha una connotazione motoristica. Da un lato abbiamo quindi i fuorilegge, impegnati nel darsi battaglia nel corso delle competizioni clandestine. Dall’altro le forze dell’ordine, il cui compito è debellare questa tipologia di atteggiamenti. Un dualismo che si ripete anche nella carriera, che richiederà ai giocatori di scalare una sorta di gerarchia ideale, completando i compiti che il gioco proporrà.

Una carriera ricca e variegata che andrà però vissuta in single player, sebbene non manchino opportunità per confronti a distanza. In questo caso arriva in supporto l’Autolog, il sistema di classifiche multiplayer che metterà in evidenza i migliori risultati ottenuti dai videogiocatori. Che potranno così darsi battaglia. Sebbene non manchino alternative molto più golose, nonché immediate, in cui darsi battaglia.

È il caso delle diverse modalità multigiocatore in cui si entrerà in competizione per la vittoria finale, nel caso delle corse clandestine. Oppure della “sopravvivenza”, nel caso si parli degli inseguimenti tra ricercati e polizia. E in quest’ultimo caso, impossibile non citare Ricercato N.1, in cui un fuggiasco si ritroverà alle calcagna una sfilza di volanti ululanti pronte a dargli la caccia.

Vietato modificare gli equilibri

Un equilibrio alchemico raggiunto in tempi non sospetti, quello di Need For Speed Hot Pursuit Remastered, che viene riproposto inalterato nel 2020. E guai anche soltanto a sfiorare un’opera che è entrata nei cuori dei fan storici della saga. I ragazzi di Criterion Games e Stellar Entertainment questo lo sanno bene, ed ecco spiegato il motivo per cui l’unico aspetto rifinito, per l’occasione, è il comparto tecnico.

I già ottimi modelli poligonali di Seacrest County, unitamente a quelli delle vetture, sono stati svecchiati e rinfrescati, pur mantenendo inalterato il loro fascino. Un lavoro di fino che viene proposto sugli scaffali a un prezzo budget, aspetto non da poco, e che potrebbe fare la differenza. Soprattutto in un periodo di particolare affollamento per quelle che sono le uscite videoludiche.

VOTO FINALE 8/10