Ci sono diverse indicazioni che dobbiamo prendere in esame per quanto riguarda la zona arancione, considerando che diverse regioni ora ambiscono ad avere minori restrizioni nel più breve tempo possibile dopo essere diventate rosse. Nella giornata di ieri, ad esempio, ho analizzato il caso della Campania, destinata a non abbandonare la zona rossa dopo le due settimane previste dal DPCM. Nonostante il lieve miglioramento di contagi ed in termini di pressione ospedaliera, infatti, la sensazione è che occorra più tempo per fare un passo indietro. Magari appena una settimana in più.

Le regioni più vicine al ritorno nella zona arancione

Mentre qualcuno prevede che in zona arancione potrebbe a breve finirci anche il Veneto, a sorpresa confermato in zona gialla dopo l’aggiornamento arrivato ieri, bisogna dunque analizzare quelle realtà che magari si trovano nelle aree maggiormente a rischio da più tempo. Le ultime voci, ad esempio, ci dicono che Lombardia e Piemonte si apprestino ad esercitare pressioni al governo affinché dal prossimo 27 novembre ci possa essere un cambio di fascia per le suddette aree.

Considerando i numeri di queste regioni in valore assoluto, soprattutto sul fronte contagi, si tratta se vogliamo di una mossa a sorpresa, ma le ventuno variabili prese in considerazione dallo stesso governo e dal CTS ad ottobre, al momento non escludono che la cosa possa andare in porto. Se la notizia fosse confermata, dunque, Lombardia e Piemonte tornerebbero in zona arancione dopo tre settimane di collocazione nell’area rossa. Potrebbe essere questo un segnale chiaro anche per le altre regioni.

Chiaramente, tutti questi discorsi saranno validi ed avranno un senso solo nel caso in cui la situazione migliorerà su contagi, terapie intensive e ricoveri. In linea di massima, l’intenzione del governo è quella di puntare ad un’estesa zona arancione, lì dove sarà possibile, nel mese di dicembre. Nessun rilassamento, ma la volontà di aiutare negozi e più in generale il commercio durante il periodo natalizio.