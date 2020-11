Ripercorriamo insieme la carriera di Lorella Cuccarini, uno dei volti più noti della televisione italiana. Nata a Roma il 10 agosto 1965, da giovanissima si appassiona al ballo entrando nella scuola di Enzo Paolo Turchi. Viene notata da Pippo Baudo, e il suo percorso prenderà il volo.

Gli anni ’80

Lorella Cuccarini è ballerina, attrice, autrice, conduttrice ma anche cantante e performer teatrale. Grazie alla sua passione per il ballo nel 1985 entra nella squadra di Fantastico 6 per poi essere riconfermata nell’edizione successiva.

Nel 1987 passa a Fininvest – oggi Mediaset – e sbarca su Odiens di Antonio Ricci, embrione di Striscia La Notizia e il suo brano La Notte Vola diventa un tormentone. Nel frattempo è anche testimonial per Scavolini, un ruolo che le varrà il titolo di “più amata dagli italiani”.

Gli anni ’90

Gli anni ’90 di Lorella Cuccarini sono la decade del sodalizio con Marco Columbro che in tantissime occasioni sarà il suo partner. I due conducono Buona Domenica e l’impegno di Lorella Cuccarini verrà riconosciuto nel 1992 con il Telegatto. Dopo aver condotto Paperissima insieme a Ezio Greggio debutta nel mondo della recitazione con la miniserie Piazza Di Spagna.

Nel 1994 inizia la sua avventura con Trenta Ore Per La Vita e nel 1995 esordisce come cantante a Sanremo con il brano Un Altro Amore No. La sua passione per l’arte continua in teatro con il musical Grease accanto a Giampiero Ingrassia.

Anni 2000

Nel 2003 ritorna in Rai e affianca Marco Columbro alla conduzione di Scommettiamo Che… ?. L’anno successivo recita ne Lo Zio D’America 2 con Barbara De Rossi.

Nel 2010 viene nominata Commendatore della Repubblica da Giorgio Napolitano e porta in teatro il musical Il Pianeta Proibito.

Le sue doti artistiche le varranno un posto come giudice per Star Academy e proprio per la sua dedizione al ballo dall’autunno 2020 la carriera di Lorella Cuccarini continua con Amici di Maria De Filippi come professoressa di danza.