Criminal Minds 15 sta per raggiungere quota metà stagione su Rai2: la serie sugli psicocriminologi dell’FBI è in onda ogni settimana con un episodio in prima visione in chiaro, al sabato sera dalle 21.50 dopo un episodio inedito di S.W.A.T. 3.

Si tratta dell’ultima stagione dello storico procedural di CBS, che si è concluso all’inizio dell’anno con i dieci episodi di Criminal Minds 15. La stagione conclusiva ha debuttato su Fox Crime la scorsa primavera e ora è in onda per la prima volta in chiaro.

In questo capitolo finale, oltre ai singoli casi di puntata, il filo conduttore è la caccia al Camaleonte, alias Everett Lynch, il serial killer misogino e trasformista diventato il nemico pubblico numero uno dell’Unità Analisi Comportamentale dell’FBI.

Ecco la trama dell’episodio di Criminal Minds 15 del 21 novembre, dal titolo Sabato, che per la prima volta racconta i membri del BAU fuori dai loro uffici e dagli orari di lavoro, mostrando cosa avviene nelle loro vite in un giorno libero.

I membri del BAU si godono un sabato libero in modi molto diversi. Mentre Rossi e Prentiss aiutano Simmons a montare un nuovo presepe, Garcia conduce una competizione di hacking e il dottor Reid inizia una conversazione particolare con una donna.

Il quinto episodio di Criminal Minds 15, che segna quota metà stagione, andrà in onda il 27 novembre. Intitolato Fantasma, ecco la sua trama.

Dopo una serie di sparatorie mortali, il team BAU si reca a Des Plaines, Illinois, per indagare su quello che sembra essere un serial killer copione. I loro sforzi vengono respinti quando i membri del BAU vengono presi di mira.

La serie continuerà ad essere trasmessa con un episodio a settimana da Rai2, ma dopo il finale di NCIS 17 e di The Rookie 2 la seconda parte di stagione di Criminal Minds 15 potrebbe essere anticipata nel palinsesto della rete al venerdì sera.