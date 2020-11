Le offerte del Black Friday 2020 sono ufficialmente iniziate anche su Amazon. Nella piattaforma sono attualmente disponibili diversi prodotti in offerta. Oggi andiamo a scoprire alcuni film di supereroi scontati in occasione del Black Friday 2020.

Ovviamente, non mancano DVD e Blu-Ray di film tratti dai fumetti Marvel, tra cui Spider-Man: Far From Home, e DC Comics, compreso Joker. Scopriamo subito alcuni di questi sconti.

Black Friday 2020: i film Marvel

Iniziamo con alcuni film tratti dai fumetti Marvel. Queste pellicole hanno riscosso un enorme successo, conquistando sia il pubblico che la critica. Gli eroi dei fumetti sono sbarcati sul grande schermo accompagnati da ottimi effetti speciali, storie ben scritte e alcuni attori formidabili.

Spider-Man: Far From Home

L’amichevole Spider-Man di quartiere torna con la sua seconda avventura, questa volta nel continente europeo. Dopo aver vegliato sulla città di New York, il coraggioso Spider-Man si trova a dove convivere con le conseguenze della guerra tra Thanos e gli Avengers. Dopo aver perso un suo caro amico (nonché mentore), il ragazzo cerca di riprendere in mano la propria vita.

Tornato a scuola, Peter Parker scopre l’esistenza di una gita scolastica in diverse città europee, tra cui Venezia e Praga. Prima della partenza, Nick Fury gli chiede con insistenza un aiuto. Raggiunto il Vecchio Continente, Peter scopre l’esistenza di un nuovo pericolo. Spider-Man: Far From Home – film ricco di sorprendenti effetti speciali – è disponibile in sconto su Amazon.

Venom

Usciamo dal Marvel Cinematic Universe. Venom è il film che segue le vicende di Eddie Brock (interpretato da Tom Hardy). Il giornalista, durante alcune indagini sugli esperimenti illegali del dottor Carlton Drake, viene attaccato da una misteriosa creatura.

Il simbionte Venom, un parassite amorfo extraterrestre, entra nel corpo di Eddie, ma la convivenza non sarà sempre pacifica. Il film Sony, che ha ottenuto ottimi risultati al botteghino, rappresenta un nuovo inizio per questo personaggio dei fumetti Marvel.

Spider-Man – Un Nuovo Universo

Spider-Man – Un Nuovo Universo è uno tra i migliori film dedicati al personaggio dei fumetti, grazie ai molteplici stili artistici utilizzati e alle fantasiose trovate. Il multiverso del fumetti Marvel è finalmente giunto sul grande schermo, con questo divertente film animato. Il lungometraggio è riuscito a conquistare il Premio Oscar, il Golden Globe e il Premio BAFTA come Miglior film d’animazione.

Il protagonista di questa avventura è Miles Morale, un ragazzo afro-ispanico che vive a New York. Il giovane, figlio di un poliziotto che detesta Spider-Man, entra in una nuova scuola, dove però si sente fuori luogo. Durante un’escursione, Miles viene morso da un ragno radioattivo, che gli dona alcuni poteri speciali simili a quelli dell’Uomo Ragno. Il ragazzo assiste al combattimento tra Peter Parker e alcuni nemici: in questa occasione, un varco dimensionale viene aperto, mettendo in collegamento diversi universi pieni di Spider-Man!

Black Friday 2020: i film DC Comics

Durante gli ultimi anni, anche DC Comics è riuscita a emergere sul grande schermo. Alcuni esempi – forse i più celebri – sono Joker e Il Cavaliere Oscuro. Con diversi film in uscita, gli universi cinematografici ispirati ai fumetti DC diventano sempre più completi e interessanti.

Joker

Iniziamo con Joker, film che vede Joaquin Phoenix interpretare il protagonista. Il film si concentra su Arthur Fleck, un comico fallito. L’uomo viene ignorato dalla società, iniziando una progressiva discesa negli abissi della follia. Arthur – ignorato e spesso beffeggiato – diventerà ben presto Joker, una tra le peggiori menti criminali di Gotham City.

Il film di ‎Todd Phillips è stato uno dei principali protagonisti della stagione cinematografica 2019, riuscendo a conquistare 2 Premi Oscar (a fronte di 11 candidature). La critica ha inoltre espresso pareri quasi sempre positivi su questo oscuro viaggio nella mente di un pericoloso criminale dei fumetti.

Il Cavaliere Oscuro – La Trilogia

Indimenticabile anche la trilogia de Il Cavaliere Oscuro, diretta da Christopher Nolan. Tre film che esplorano la vita di Bruce Wayne, partendo dalla sua formazione come combattente. Dopo poco, Bruce indossa una particolare tuta e, utilizzando diversi gadget, si trasforma in un’icona di Gotham City, ovvero Batman.

Anche qui, esattamente nel secondo film, appare Joker, questa volta interpretato da Heath Ledger. L’attore – scomparso prematuramente nel 2008 – ha conquistato il Premio Oscar come Miglior attore non protagonista (postumo) grazie a questo indimenticabile ruolo.

Dc Comics Boxset 7 Film

Con un prezzo molto contenuto, su Amazon – in occasione del Black Friday 2020 – è disponibile anche il cofanetto con ben 7 film del DC Extended Universe. Tra alti e bassi, questo universo cinematografica ha offerto ai numerosi fan diverse avventure con alcuni amatissimi personaggi dei fumetti.

Il cofanetto (4K + Blu-Ray, 14 dischi in totale), perfetto per interfacciarsi con questo Universo o per riscoprire questi film – comprende: Aquaman, Shazam!, Wonder Woman, Suicide Squad, Justice League, L’Uomo d’Acciaio e Batman v Superman.