Quando si vive tanto a lungo da conquistare milioni di fan in tutto il mondo, poi è difficile non deludere nel finale e anche per Supernatural 15 è successo lo stesso. La longeva serie The CW, l’unica della vecchia guardia, ha chiuso i battenti proprio qualche ora fa negli Usa con quello che possiamo definire davvero un pessimo finale che nessuno si aspettava, almeno non in questi termini. Chi ha seguito la serie e, soprattutto, questi ultimi episodi, sapeva bene che la morte potrebbe essere l’unica chiave possibile per i fratelli Winchester e alla fine così è stato, almeno in parte.

ATTENZIONE SPOILER!

Dopo il finale ricco di azione della scorsa settimana, in cui Sam (Jared Padalecki) e Dean Winchester (Jensen Ackles), insieme a Jack (Alex Calvert), si sono confrontati con Dio (Rob Benedict) e hanno vinto, sembrava che tutto fosse finito e che i due fratelli potessero tornare alla loro vita di tutti i giorni fatta di normale caccia di demoni e mostri senza il loro Castiel, sacrificatosi proprio per salvare Dean non prima di avergli confessato i suoi sentimenti.

Invece non è successo niente di tutto questo e il finale di Supernatural 15 lascia tutti senza parole e un po’ infuriati per via del nuovo viaggio intrapreso dai fratelli Winchester pronti ad intervenire contro un gruppo di vampiri, l’ennesimo caso, l’ultimo per i fan della serie. Proprio nella rissa finale con il gruppo di vampiri che ha ucciso una coppia portando via i suoi figli, ecco che succede l’inevitabile e la delusione dei fan prende forma per una morte sciocca.

Durante la mischia, entrambi i vampiri vengono uccisi, ma nella colluttazione Dean è stato sbattuto contro un palo che aveva un pezzo tagliente di armatura che sporgeva e proprio quel colpo ne ha causato la morte. Dean è sopravvissuto a demoni e mostri, è stato all’Inferno ed è tornato, ha fermato l’Apocalisse ha addirittura sconfitto Morte, è stato posseduto da Michele, ha sconfitto Chuck, ed è stato ucciso da un chiodo? Ma davvero i fan di Supernatural 15 meritavano una cosa del genere?

Sapendo che stava morendo, Dean ha chiesto a Sam di restare con lui dicendogli quanto fosse orgoglioso e spingendolo ad andare avanti facendogli promettere che tutto sarebbe andato bene. Così è stato, Sam ha avuto una vita piena di amore e di cose meravigliose e, invecchiato, muore finendo in paradiso e ritrovando suo fratello.

Ci dovrà bastare questo fino al prossimo annuncio di un sequel, di un revival o di una reunion che, siamo sicuri, prima o poi, ci sarà.