Siccome Sei di Giordana Angi è un ritorno alle origini, a quando ha iniziato a scrivere canzoni. Il brano è in rotazione radiofonica dal 20 novembre, oltre che in tutte le piattaforme digitali e di streaming. Ecco come l’artista ha presentato il nuovo singolo:

“Siccome Sei è fuori. Ho lavorato molto e sono fiera del risultato. Grazie a tutte le persone che hanno partecipato alla realizzazione di questo brano”.

Il brano è scritto con Antonio Iammarino e con la produzione di Federico Nardelli e Giordano Colombo. Siccome Sei è nato durante i mesi della quarantena, quando ha dedicato il suo tempo alla stesura di nuove canzoni e alla preparazione dei suoi esami universitari.

Giordana Angi ha raccontato:

“Era una sera di Aprile, pioveva. Ascoltavo Chet Baker, leggevo le poesie della Merini e pensavo alla musica. Musica che sin da piccolina mi sta vicino. Ho scritto un testo dando alla musica un corpo, una faccia, un aspetto umano e ho giocato al gioco dei contrari. Successivamente ho cercato un’armonia adatta, cercavo di trovare soluzioni, ma FA e DO erano gli accordi che più corrispondevano all’atmosfera che volevo nella strofa. Ho improvvisato una melodia sul telefono, l’ho salvata e nel tempo ho cercato di capire come migliorarla e a chi chiedere supporto”.

Il nuovo singolo di Giordana Angi rappresenta anche un ritorno alle origini, a quando ha iniziato a scrivere canzoni. Il brano è anche definito come una canzone in bianco e nero e che non appartiene a nessuna epoca ed è anche la sua personale dedica alla musica.

Siccome Sei segue il rilascio di Amami Adesso e la serie di singoli di successo Stringimi Più Forte e Casa, che ha pubblicato durante la sua esperienza ad Amici di Maria De Filippi.

II primo album di Giordana Angi è Casa, seguito dall’album Voglio Essere Tua che ha pubblicato alla fine del 2019. L’artista romana è stata anche autrice per Tiziano Ferro e per Nina Zilli, per la quale ha scritto il brano di Sanremo Senza Appartenere.

Testo Siccome Sei di Giordana Angi