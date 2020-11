Giungono ulteriori indicazioni in queste ore, che dovrebbero chiarire le idee a tanti utenti in possesso di smartphone Huawei e Honor, che aspettano ancora segnali per quanto concerne l’aggiornamento con EMUI 10.1. Come stanno le cose per coloro che da tempo attendono la disponibilità del pacchetto software? Di recente, anche sulle nostre pagine, abbiamo parlato dei ritardi accumulati da alcuni device, ma oggi 20 novembre occorre dare sentenze per coloro che verranno tagliati fuori dalla distribuzione del firmware.

Elenco di di 19 Huawei e Honor che non otterranno EMUI 10.1

Grazie al contributo di Huawei Central, più in particolare, questo venerdì possiamo parlare di modelli che non otterranno mai l’aggiornamento in questione. Per chi non lo sapesse, Huawei quest’anno ha lanciato una nuova versione di EMUI 10, vale a dire EMUI 10.1. Il pacchetto software contiene alcune funzionalità aggiuntive come un nuovo Always-ON e altre importanti personalizzazioni user-friendly. Che fine hanno fatto i prodotti ancora fermi alla versione antecedente dell’upgrade? Ora possiamo fare chiarezza.

Bisogna premettere qui è che alcuni di questi dispositivi abbiano ricevuto EMUI 10.1 in Cina. Tuttavia, non è confermato cosa stia rallentando così tanto tempo la società nella distribuzione dello stesso aggiornamento agli utenti globali, al punto che al momento non abbiamo conferme ufficiali sulla disponibilità del firmware in Europa. Il discorso vale per i vari Huawei Y9 Prime 2019, Honor 9X e Honor 9X Pro. Coi tre modelli appena citati, infatti, possiamo limitarci a parlare di upgrade non confermato.

Chi invece risulta tagliato fuori è il target che dispone di un Huawei P Smart 2019, P Smart+ 2019, P30 Lite, Nova 4, Nova 4e, Nova Lite 3, P20, P20 Pro, Mate 10, Mate 10 Pro, Huawei Mate 20 Lite, Honor 10 Lite, Honor 10, Honor 8X, Honor View10 (not eligible) e Honor 20 Lite/20i. Vi aspettate ulteriori novità dopo quello che vi abbiamo riportato questo venerdì?