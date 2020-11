Anche quest’anno Amazon dà il via al Black Friday delle serie tv con un round preliminare di offerte per appassionati e collezionisti. In attesa che il weekend dello shopping per eccellenza sveli le occasioni più ghiotte su dvd e cofanetti, è già possibile accaparrarsi una miriade di gadget legati alle serie e ai film tv più popolari degli ultimi anni.

Come ogni anno, dominano il Black Friday delle serie tv le offerte a tema Game of Thrones. Tra i prodotti in offerta su Amazon troviamo Il Trono di Spade – Catan – La Confraternita dei Guardiani, un gioco da tavolo che mescola le meccaniche di Catan all’ambientazione del Trono di Spade. I giocatori devono gestire le attività quotidiane di un gruppo scelto di confratelli, assicurandosi che le difese della Barriera siano ben presidiate e i Guardiani della notte possano far fronte in maniera efficace agli attacchi dei Brutti.

Amazon propone un’offerta interessante anche per il Funkoverse Strategy Game di Game of Thrones, in cui ciascuna pedina raffigura un personaggio della serie e permette di sfruttare determinate abilità per procedere nel gioco fino all’obiettivo finale.

Un’ultima opzione per gli amanti del genere arriva da Il Trono di Spade: Il Gioco del Trono, basato su intrighi e tradimenti e strutturato sul funzionamento del gioco da tavolo Cosmic Encounter. Ogni giocatore controlla una delle grandi case del Continente occidentale e schiera i personaggi più celebri l’uno contro l’altro in un’epica serie di battaglie e complotti. I giocatori negoziano, bluffano e si minacciano a vicenda, sfruttando ogni mezzo a loro disposizione per sconfiggere gli avversari e reclamare il trofeo più ambito: il trono di spade.

I fan di Stranger Things possono invece portare a casa il vinile della colonna sonora della serie. L’album, che unisce le canzoni degli anni ’80 ai brani tratti dalla prima e dalla seconda stagione, ha ricevuto anche una nomination alla 61° edizione dei Grammy. Tra gli artisti della compilation figurano Bon Jovi, Cyndi Lauper, Duran Duran, Joy Division, New Order, Olivia Newton-John, Peter Gabriel, Scorpions, The Bangles, The Clash, The Police e Toto.

Questo primo round del Black Friday delle serie tv prosegue con le nuove versioni dei dvd di Friends, un box per ciascuna stagione. Chi ha voglia di accaparrarsi un pezzo davvero speciale, invece, non può perdersi il Central Perk in versione Lego, un set da collezione arrivato in contemporanea al 25° anniversario della serie. La confezione comprende sette minifigure (Ross Geller, Rachel Green, Chandler Bing, Monica Geller, Joey Tribbiani, Phoebe Buffay e Gunther), ciascuna con i rispettivi accessori, oltre a tutto ciò che caratterizza l’ambientazione del locale, dal salotto al tavolo, dalle sedie alla poltrona e alla finestra con il logo.

Il Black Friday delle serie tv è un’ottima occasione per scoprire i romanzi e i saggi che hanno ispirato alcuni dei titoli più fortunati della serialità recente. Non possiamo che partire da Chernobyl 01:23:40, da cui è tratta una delle serie più emblematiche del 2019. Frutto di cinque anni di ricerca, questo libro è un resoconto accessibile e completo su quel che accadde realmente. Dalla disperata lotta per evitare che il nucleo di un reattore in fiamme irradiasse l’Europa, al sacrificio e all’eroismo degli uomini che raggiunsero le zone colpite da un tale livello di radiazioni che gli strumenti non riuscivano nemmeno a registrarlo, fino alla verità sui leggendari liquidatori di Chernobyl, passando dal processo portato a termine dall’URSS e dalle relative bugie.

Chi ha amato la serie tv I Medici può tornare alle origini della storia leggendo l’omonimo romanzo storico di Matteo Strukul, oppure tuffarsi tra le pagine de L’alienista di Caleb Carr. Chi non teme di affrontare i libri in lingua originale, infine, può acquistare a prezzo conveniente Thirteen Reasons Why di Jay Asher; The Queen’s Gambit di Walter Tevis, ispiratore dell’irresistibile serie Netflix La Regina degli Scacchi; Lovecraft Country: A Novel, il romanzo di Matt Ruff alla base dell’omonima serie hit HBO.

Il Black Friday delle serie tv proseguirà con tutta probabilità fino al termine del Cyber Monday, lasciando ampio margine per l’acquisto dei più disparati cofanetti, da The Vampire Diaries a The Big Bang Theory e Breaking Bad in Icon Edition.