Gli appassionati di supereroi, e in particolare i fan dei Vendicatori Marvel, hanno trovato in Marvel’s Avengers uno dei migliori videogame dedicati a uomini e donne in calzamaglia e dagli straordinari poteri. Nonostante la sua natura tanto particolare, il titolo di Crystal Dynamics – gli stessi autori della trilogia reboot di Tomb Raider – e di Square Enix ha saputo ritagliarsi le lodi della stampa e del pubblico, che hanno accolto di buon grado questo action game dall’animo multiplayter, da vivere pad alla mano soprattutto online.

Naturale allora che per spingere ancor di più sulla crescita della community il team di sviluppo abbia pianificato tutta una serie di espansioni e aggiornamenti assortiti per Marvel’s Avengers. Espansioni come quella rappresentata dal prossimo War Table in arrivo, che introdurrà nel gioco non solo diversi contenuti mai visti, ma pure il personaggio di Kate Bishop, a cui è dedicato il nuovo trailer – visibile poco più in basso in questo stesso articolo. Per un update del tutto gratuito.

L’erede di Hawkeye sarà il primo nuovo supereroe in arrivo in Marvel’s Avengers. Nel filmato, gli autori californiani ci descrivono Kate Bishop come un’abile spadaccina, un arciere di prim’ordine e una maestra di sarcasmo. A differenza degli altri Vendicatori già utilizzabili nel videogame, la pupilla di Clint Barton non possiede alcun potere sovrumano, ma può comunque vantare tutta una serie di abilità – come la mossa eroica d’assalto Frecce Incurvate o la possibilità di generare un ologramma che scocca frecce di energia quantica contro i nemici come diversivo – che le permettono di non sfigurare di fronte ai suoi “colleghi”. E di rappresentare una feroce avversaria sul campo di battaglia, che potremo testare in prima persona grazie all’introduzione della una nuova Operazione narrativa “Kate Bishop – AIM allo scoperto“, anch’essa accessibile in via del tutto gratuita..

L’uscita dell’aggiornamento gratis di Marvel’s Avengers è fissata per il prossimo 8 dicembre su PC, PS4, Xbox One, Google Stadia e in retrocompatibilità su PS5, Xbox Series X e Xbox Series S.