L’appello di Justin Bieber è rivolto a tutti i media, ma anche a Google. L’artista canadese ha voluto ricordare i mesi trascorsi a combattere contro la malattia di Lyme, a causa della quale aveva dovuto rimandare alcuni concerti organizzati nell’ambito del tour per il supporto di Purpose.

Il suo sfogo è stato affidato a Instagram, nel quale ha spiegato perché preferirebbe che fossero usate foto più recenti e non quelle legate al periodo della malattia.

“Google e i media continuano ad utilizzare delle mie foto vecchie in cui stavo affrontando un brutto periodo e stavo combattendo contro la malattia di Lyme. Questa cosa è molto frustrante, visto che mi è servito tanto tempo per tornare in salute e mi sembra che le persone vogliano sabotarmi. Da allora ho fatto tanti servizi fotografici e tante nuove foto che ho chiesto di usare, ma nessuno mi ha dato ascolto. Cioè, guardate la mia pelle ora, sto molto meglio rispetto a mesi fa! Non so perché continuino ad usare quelle foto, ce ne sono tante tra cui scegliere. Vorrei davvero che mi ascoltassero”

L’artista aveva anche raccontato del periodo di depressione che ha superato grazie alla vicinanza della famiglia e, in particolare, di quella di sua moglie Hailey Baldwin. Le sue confessioni sono state inserite nel documentario che ha pensato per l’album e che ha rilasciato a gennaio.

Il peggio sembra ora superato e Justin Bieber è tornato alla musica con la pubblicazione di Changes, mentre il nuovo album era atteso per la fine del 2020 ma ancora non se ne conoscono i contorni. Nel suo ultimo album è invece contenuto un brano dedicato alla moglie Hailey che ha intitolato Yummy. Il singolo è stato rilasciato contestualmente all’album che avrebbe dovuto accompagnare con un tour che non ha potuto tenere a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso.