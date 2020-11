Per i problemi dello schermo iPhone 12 Mini c’è già una soluzione rappresentata dall’ultimo aggiornamento iOS 14.2.1 messo in campo dagli sviluppatori di Cupertino. Con una certa rapidità, gli esperti hanno diramato nelle scorse ore un update dal peso esiguo, di soli 171 MB ma che ha in se una serie di correzioni serie e pure molto importanti.

L’aggiornamento iOS 14.2.1 è stato notificato sugli iPhone supportati a partire dalla giornata di ieri. Dopo i primi download e le relative installazioni, è parso evidente come l’update riesca a porre rimedio alle anomalie importanti che interessavano il più piccolo dei melafonini lanciati in questo 2020. In effetti, ci trovavamo di fronte al malfunzionamento della schermata di blocco del melafonino che non rispondeva ai comandi dell’utente. Per fortuna l’ultima fatica software ha risolto il bug e chi ha puntato finora a questo modello di dispositivi non dovrà fare altro che aggiornare proprio il suo device per non incappare più nell’errore dei giorni scorsi.

Oltre alle correzioni per la non risposta della schermata di blocco dell’iPhone 12 Mini, lo stesso aggiornamento iOS 14.2.1 corregge un bug relativo alle funzionalità di invio e ricezione MMS e ancora alcune anomalie nell’ascolto di contenuti audio con accessori di terze parti, non originali. Queste ultime difficoltà riguardavano anche altri melafonini, non solo il modello Mini.

I problemi dello schermo iPhone 12 Mini non sono stati gli unici a fornire grattacapi ad Apple, almeno nelle ultime settimane. In realtà anche i modelli premium iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono attualmente interessati da altre anomalie, pure riferite ai pannelli. Questi ultimi, come pure raccontato, quando è impostata una loro retroilluminazione molto bassa, presentano aloni di colore verde o viola. In quest’ultimo caso non è molto chiaro se un semplice update software possa risolvere la situazione o sia necessario, almeno per alcuni modelli, effettuare delle verifiche hardware.