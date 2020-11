Il Festival di Sanremo 2021 ad aprile? Una bufala completa. La voce circolava ieri sul web ma mancavano riferimenti alla fonte ufficiale. L’ipotesi che tutto questo parlare dello slittamento fosse un caso assolutamente inventato dal sito che per primo lo ha scritto, ora è una realtà.

Il vicedirettore di Rai 1, Claudio Fasulo, ha smentito lo slittamento del Festival di Sanremo 2021 ad aprile. Ha confermato che al momento si sta lavorando sulle date di marzo, già comunicate ufficialmente in precedenza. Stando a quanto è confermata alla data odierna, il Festival di Sanremo 2021 si terrà dal 2 al 6 marzo 2021. Assolutamente false ed infondate le voci che vedono la produzione e la dirigenza Rai lavorare per spostare il Festival numero 71 alle prime settimane di aprile.

Come se non bastasse la smentita da parte di Fasulo, anche il Comune di Sanremo ha smentito categoricamente ogni possibilità di slittamento. Il sindaco del Comune di Sanremo, Alberto Biancheri, ha smentito di aver richiesto il posticipo della kermesse canora. Da parte del Comune, alla Rai, non è stata avanzata nessuna richiesta a proposito delle date del Festival 2021, a differenza di quanto circolato in rete nelle scorse ore.

Si parlava infatti dell’idea del sindaco di chiedere un altro posticipo dello spettacolo, preoccupato per la situazione Covid-19. Le smentite non si sono fatte attendere: ad oggi si lavorare al Festival di Sanremo 2021 in programma dal 2 al 6 marzo del prossimo anno. Si valuterà con l’avvento del 2021 e l’evolversi della pandemia ogni altra ipotesi riguardo alla kermesse dedicata alla musica italiana.

Fondamentale sarà, ovviamente, attendere quantomeno la conclusione del secondo lockdown. Le decisioni conclusive sul Festival di Sanremo 2021 sono rimandate ai primi giorni del nuovo anno, sicuramente dopo le festività natalizie.

Confermato come direttore artistico Amadeus; di nuovo Fiorello al suo fianco nel Festival numero 71. Sono in corso le selezioni delle Nuove Proposte, mentre per i Big c’è da attendere.