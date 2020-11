Sono state annunciate le date del tour 2021 di Sfera Ebbasta. Non solo i due concerti al Mediolanum Forum di Assago (Milano) già svelati ma anche altre tappe in alcuni dei principali palazzetti dello sport della penisola.

Le date del tour 2021 di Sfera Ebbasta sono state annunciate oggi con l’uscita del suo nuovo disco di inediti, Famoso, un album di 13 tracce di cui 7 featuring internazionali con artisti di rilievo: Sfera Ebbasta punta all’estero, non è un segreto, e lo fa anche con i nuovi brani inediti da oggi disponibili negli store digitali e nei negozi.

La direzione artistica di Famoso è stata curata da Charlie Charles, produttore di Sfera Ebbasta. In occasione del rilascio del nuovo progetto discografico del trapper, il Comune di Cinisello Balsamo (Milano) in collaborazione con Spotify gli ha intitolato una piazza. L’omaggio della sua città Natale, alle porte di Milano, è giunto ieri in via ufficiale con l’inaugurazione di Piazza Gionata Boschetti, in arte Sfera Ebbasta.

Il primo singolo internazionale è da oggi disponibile in rotazione radiofonica e in digital download: si tratta di Baby, realizzato insieme a J Balvin.

Le date del tour 2021 di Sfera Ebbasta:

11/09 – RIMINI – RDS STADIUM

13/09 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

14/09 – MILANO – MEDIOLANUM FORUM

20/09 – BOLOGNA – UNIPOL ARENA

21/09 – TORINO – PALA ALPITOUR

24/09 – FIRENZE MANDELA – FORUM

28/ 09 – ROMA – PALAZZO DELLO SPORT

2/10 – EBOLI – PALASELE

I biglietti per tutte le date del tour 2021 di Sfera Ebbasta saranno disponibili in prevendita da lunedi 23 novembre alle ore 13.00 sul sito di TicketOne e via call center; a seguire sarà possibile acquistare i biglietti anche in tutti i punti vendita della penisola.

Nel caso in cui i concerti dovessero essere posticipati o cancellati a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia Covid-19, i biglietti già acquistati verranno integralmente rimborsati.