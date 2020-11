Quando uscirà il nuovo album di Vasco Rossi nel 2021? L’artista di Zocca ha annunciato ai fan il rilascio del primo singolo, in arrivo il giorno di Capodanno, ma cosa sappiamo a proposito del suo nuovo ed atteso disco di inediti?

A parlare è lo stesso Vasco Rossi, dando qualche spoiler dallo studio di registrazione in cui si trova in questi giorni per lavorare alle nuove tracce. Il nuovo disco del Blasco non arriverà tanto presto, sicuramente non prima della prossima estate.

“Siamo In studio… work in progress..”, scrive Vasco Rossi su Instagram in un post in cui condivide un video dai lavori in studio di registrazione donando qualche anticipazione ai suoi sostenitori a proposito di ciò che ascolteranno nel suo prossimo lavoro.

Ma quando uscirà l’album di Vasco Rossi nel 2021? Nello stesso post del Blasco c’è qualche riferimento alla data di uscita, al momento ancora non stabilita in via ufficiale. Tuttavia è già certo il periodo scelto per la pubblicazione.



“L’album arriverà dopo l’estate”, scrive il Blasco. Probabilmente, quindi, bisognerà attendere la sua nuova musica fino – almeno – al mese di settembre. Il nuovo disco del rocker arriverà dunque nell’ultimo quadrimestre del prossimo anno ma i fan non rimarranno a bocca asciutta fino a quel momento. Il primo singolo è già stato annunciato ed è in programma per il primo giorno del prossimo anno – per il 1° gennaio 2021. Diversi altri singoli verranno probabilmente rilasciati prima dell’uscita del disco per rendere un po’ più piacevole il tragitto che ci porterà a scoprire i nuovi brani inediti del Blasco.

Intanto l’artista sarà in concerto la prossima estate, pandemia Covid-19 permettendo. I suoi concerti, inizialmente in programma per l’estate 2020, sono stati posticipati all’estate del 2021 e i biglietti già acquistate rimarranno validi per le nuove date già comunicate.