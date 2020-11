I programmi per il Black Friday OnePlus sono stati appena resi noti dal produttore, in particolare dalla divisione italiana del brand. Le offerte partiranno già lunedì 23 novembre. Avranno il loro culmine nel venerdì nero dello shopping e dunque il 27 novembre per poi terminare il giorno 30 novembre, altra ricorrenza classica degli sconti con il Cyber Monday,

Un po’ tutti gli smartphone OnePlus saranno i protagonisti delle prossime promozioni e dunque gli sconti investiranno i OnePlus 8, i OnePlus Nord, tutta la la serie OnePlus N ma anche gli accessori in vendita sullo shop ufficiale Onepl.us/Italy e Amazon.it.

Come già segnalato, si parte dal 23 novembre, con la prima promozione che riguarda l’ammiraglia assoluta di questo 2020 ossia il OnePlus 8 Pro con uno sconto fino a 100 euro e le Bullets Wireless Z in regalo mentre sul OnePlus 8 si risparmieranno fino a 150 euro per la variante da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, con codice sconto BF2020. La variante da 12 GB di RAM e 256GB di storage è proposta a 100 euro in meno, con codice FRIDAY2020.

Il Black Friday OnePlus avrà il suo culmine il prossimo venerdì 27 novembre, come è giusto che sia, ed anche su Amazon nello store del brand. Qualche esempio pratico è d’obbligo per avvisare i fan del brand che potrebbero davvero trovare la loro occasione. Il OnePlus Pro già citato potrà essere acquistato con 200 euro di sconto, mentre 50 euro in meno potranno essere messe in conto per il OnePlus Nord da 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. Per la serie economica OnaPlus Nord il taglio di costo sarà minore ma comunque utile ai potenziali acquirenti. Per il OnePlus Nord N10 5G si potranno risparmiare 35 euro, sul OnePlus Nord N100 20 euro. Insomma, le occasioni non mancheranno di certo da qui a pochi giorni e chi punta ad un device e un’accessorio del brand avrà pane per i suoi denti