Sapevamo fin dal primo giorno dell’annuncio ufficiale che i Fitbit Versa 3 e Sense avrebbero presto o tardi ricevuto l’omologazione a Google Assistant, così da poter avere un’altra pregevole alternativa per quanto riguarda gli assistenti virtuali disponibili. Come riportato da ‘9to5google.com‘, l’aggiornamento che stavamo aspettando è finalmente partito, in riferimento alla realese 5.1 di FitbitOS.

Sarà possibile selezionare Google Assistant sui Fitbit Versa 3 e Sense attraverso l’app di gestione dei wereable, aggiungendosi ad Amazon Alexa, già disponibile per gli smartwatch dell’azienda. L’upgrade ha anche introdotto la misurazione della saturazione di ossigeno nel sangue, di cui sentiamo sempre più spesso parlare nel corso di questa pandemia da Coronavirus che sta purtroppo affliggendo tutto il globo, Italia compresa. Il parametro informativo vi tornerà sicuramente utile sia che stiate a riposo che durante le sessioni di allenamento. L’aggiornamento è attualmente in fase di distribuzione negli Stati Uniti, ma dovrebbe arrivare nel nostro Paese entro i primi mesi del prossimo anno (per quanto riguarda la disponibilità di Google Assistant, in quanto la misurazione della saturazione di ossigeno del sangue potrete già sfruttarla attraverso la watchface dedicata, da scaricare a bordo dei Fitbit Versa 3 e Sense nell’apposita sezione dell’app Fitbit).

Gli smartwatch, già molti completi fin dal giorno del lancio, non potevano accogliere features migliori di queste, capaci di renderli ancora più appetibili agli occhi del pubblico. Detto questo, vi terremo di certo aggiornati sulla data di disponibilità dell’upgrade nel nostro Paese, così da poter finalmente utilizzare anche Google Assistant come assistente digitale, da affiancare al bisogno ad Amazon Alexa, che ricordiamo già far parte del bagaglio di Fitbit Versa 3 e Sense. Avete domande da farci? Nel caso, il box dei commenti in basso è a vostra disposizione per ogni dubbio abbiate: vi risponderemo il prima possibile.