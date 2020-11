In tanti in questi giorni si chiedono fino a quando la zona rossa in Campania avrà luogo. Facile immaginare che il quesito aleggi soprattutto nella mente di coloro che hanno un’attività pesantemente colpita dalle ulteriori limitazioni che sono entrate in gioco poco meno di una settimana fa. E così, mentre regioni come la Puglia rischiano di finire tra le aree a rischio, come vi ho riportato di recente con un articolo specifico in merito, in altre realtà la speranza è di tornare nel più breve tempo possibile a vivere una condizione di semi-normalità.

Fino a quando la zona rossa in Campania sarà indispensabile: le ultime previsioni

Dunque, fino a quando la zona rossa in Campania sarà necessaria per garantire la tenuta del sistema sanitario regionale? Una bella domanda, alla quale è possibile rispondere, oggi 20 novembre, solo avanzando delle ipotesi. Il presupposto dal quale partire è che, stando ai dettami dell’ultimo DPCM governativo, una zona rossa resterà tale per un periodo non inferiore alle due settimane. Questo vuol dire che, anche nel miglior scenario possibile, fino al 29 novembre nulla potrà cambiare.

Tuttavia, le voci che filtrano in questi giorni dicono che difficilmente la zona rossa in Campania ed in Toscana (le ultime regioni ad unirsi al gruppo, per intenderci) verrà meno esattamente al termine del suddetto periodo minimo imposto dal decreto. Qualora la situazione dovesse migliorare, tenendo a mente che l’ultima settimana è stata tutto sommato abbastanza incoraggiante numeri alla mano, bisognerebbe cerchiare in rosso un paio di date di dicembre nei nostri calendari.

Attenzione ad esempio al 3 dicembre, quando potrebbe arrivare qualche aggiornamento sulla collocazione delle regioni nella zona di appartenenza. Tuttavia, è probabile che qualche cambiamento effettivo possa entrare in vigore a partire dal 7 dicembre. Insomma, se vi chiedete fino a quando la zona rossa in Campania sarà effettiva, difficilmente ci saranno svolte prima di quel termine.