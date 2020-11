Il Black Friday 2020 passa anche da Revolut, tra le carte con conto corrente più popolari in assoluto grazie alla complicità della sezione Rewards per la raccolta di sconti e cashback (nata attraverso la partnership con oltre cento marchi, nazionali ed internazionali). Se siete clienti Revolut, o avete intenzione di diventarlo a breve, tutto quanto dovrete fare per approfittare degli sconti o per ricevere i cashback è procedere al pagamento utilizzando la carta e seguendo poi le indicazioni che vi saranno fornite nella sezione Rewards.

Per il Black Friday 2020, la carta-conto ha popolato la sezione Rewards di tante promozioni speciali, che permettono, per farvi un esempio (citeremo solo quelle aggiunte di recente, che si sommano alle altre già esistenti in collaborazione con i più rinomati brand, tra cui anche MediaWorld e Unieuro), di ottenere il 7% di cashback sui prodotti Huawei, il 6%, con in più fino a 50 euro di sconto impiegando il codice in-app, su quelli Honor (che vi ricordiamo essere da poco stato ceduto ad un consorzio cinese, pur rimanendo garantiti gli aggiornamenti di sicurezza ed il servizio post-vendita per i vecchi e nuovi dispositivi), fino al 10% di cashback su Gearbest.

L’attivazione della carta Revolut è molto semplice, e richiede pochissimo tempo: una volta atterrati sul sito ufficiale, digitate il numero di telefono dello smartphone su cui intendete installare l’applicazione dedicata, che dovrete poi lanciare, confermando il numero di telefono indicato, e seguite le istruzioni che si susseguiranno di volta in volta (è richiesto il caricamento di un vostro documento in corso di validità fronte/retro per l’identificazione, come avviene per tutte le carte-conto di questo genere). Come avrete avuto modo di capire anche voi da queste righe, diventare clienti Revolut è molto semplice: in ogni caso, se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso resta a vostra disposizione.