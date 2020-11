Esistono dei canali di test per il nuovo digitale terrestre, dunque per capire se il proprio televisore è compatibile con lo standard DVB T2 che entrerà di scena definitivamente il prossimo settembre 2021. Nonostante l’attuale situazione della pandemia Covid-19, sono in molti a chiedersi se fra qualche mese dovranno pur cambiare il loro apparecchio e a tal proposito è possibile riportare alcune indicazioni definitive condivise pure da Altroconsumo.

I canali di test per il nuovo digitale terrestre sono due, il 100 e il 200, rispettivamente relativi alle reti Rai e Mediaset. Selezionando con il telecomando proprio queste posizioni, magari dopo una sintonizzazione di tutti i canali, potrebbero accadere più cose e in base agli esiti avremo delle indicazioni sul supporto della nuova tecnologia.

Se sui canali 100 e 200 compare la scritta “Test HEVC Main10”, l’apparecchio è abilitato al nuovo digitale terrestre;

l’apparecchio è abilitato al nuovo digitale terrestre; se i due canali sono occupati da altre emittenti, bisognerà spostare queste ultime e ritentare la sintonizzazione, sperando che compaia la scritta già indicata (in caso contrario il dispositivo molto probabilmente non supporta il DVB T2);

sperando che compaia la scritta già indicata (in caso contrario il dispositivo molto probabilmente non supporta il DVB T2); se i canali 200 e 100 vengono ricevuti ma lo schermo è completamente nero , l’apparecchio non supporta la nuova tecnologia;

, l’apparecchio non supporta la nuova tecnologia; se la TV non prende per nulla i canali qui menzionati, neanche dopo più sintonizzazioni, il nuovo digitale pure non è supportato;

A parte i canali di test per il nuovo digitale terrestre va pure detto che, almeno come regola generale, tutte le TV vendute dopo il 1 gennaio 2017 dovrebbero essere compatibili con il nuovo standard. Ad ogni modo prima di cambiare apparecchio o magari acquistare un decoder dedicato (seppur a prezzo agevolato), varrebbe la pena consultare un tecnico per avere la certezza di non effettuare acquisti superflui. Ci sono ancora svariati mesi prima del via allo switch al nuovo standard, quindi le opportune valutazioni potranno essere fatte con assoluta calma.