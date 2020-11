Siamo tutti sempre più avvezzi nell’utilizzare gli sticker WhatsApp, gli adesivi che nell’app di messaggistica ci consentono di esprimere sentimenti ed emozioni in tutte le chat singole e di gruppo. I pacchetti di soluzioni messe a disposizione dagli sviluppatori sono sempre di più e per questo motivo potrebbe essere utile procedere alla loro ricerca per individuare quelle più adatte alle singole esigenze.

Da tempo la ricerca degli sticker WhatsApp è stata resa possibile per i dispositivi Android. Da qualche ora e come sottolinea l’esperto WABetaInfo, la stessa funzione è stata messa a disposizione per gli iPhone. Si tratta di una graduale diffusione della nuova opzione che proprio i possessori dei melafonini si troveranno a portata di mano e che potranno sfruttare.

Come effettuare una ricerca di un particolare sticker WhatsApp da iPhone d’ora in poi? La procedura è praticamente la stessa di quella già attiva per gli smartphone con sistema operativo Android e dunque con la versione del servizio presente sul Play Store. Chi vorrà cercare un adesivo non dovrà fare altro che andare nella sezione specifica a loro dedicata e poi andare sul classico simbolo della lente di ingrandimento. Nel campo di testo della barra di ricarica appunto, bisognerà solo indicare il termine per il quale si vuole effettuare un filtro. Ecco di seguito qualche elenco pratico: inserendo la parola amore, si otterranno solo quegli sticker che hanno a che fare con questo sentimento e un discorso simile vale nel caso in cui si inseriscano altri termini come amicizia, tristezza, allegria e molto altro ancora.

Tutti i possessori di iPhone che non dovessero ancora vedere il campo di ricerca per gli sticker WhatsApp, dovranno verificare di avere installata la versione 2.20.130.19 del servizio sul loro telefono. Si potrebbe dunque procedere all’aggiornamento manuale dell’applicazione dall’AppStore Apple proprio per ottenere la novità.