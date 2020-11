Ora che il Black Friday 2020 è sempre più vicino e che le principali catene di distribuzione hanno già avviato tutta una serie di promozioni piuttosto golose, c’è pure una nuova funzione di Microsoft Edge che potrebbe rivelarsi molto utile per tutti coloro che sono a caccia di offerte. Funzione che era stata presentata in via ufficiale ad inizio novembre dal colosso di Redmond, e che ora sta iniziando ad essere distribuita anche per tutti i clienti italiani.

Si tratta di una feature che permette a Microsoft Edge di individuare in autonomia coupon sconto in rete. Come dicevamo, finora questa possibilità era limitata ad alcuni utenti, ma adesso sta raggiungendo il browser di un pubblico decisamente più vasto, compreso quello del Bel Paese, come comunicato sulle pagine del portale The Verge. In particolare, la “grande M” ha avviato un rollout più esteso di questa funzionalità, tanto che pure qui in Italia basta aprire il browser Edge e fiondarsi nel percorso “Impostazioni” > “Privacy, ricerca e servizi” per trovare l’opzione “Risparmia tempo e denaro con lo shopping in Microsoft Edge”.

Il funzionamento è molto semplice, e lo spiega direttamente Microsoft:

Troviamo automaticamente i prezzi e i buoni sconto migliori nel Web mentre provvedi agli acquisti.

Questo significa che il browser della società americana – che di recente ha assaltato il mercato pure con le sue due console next-gen, Xbox Series X e Xbox Series S – cerca in modo automatico i coupon sconto disponibili online per andare a proporceli e farci risparmiare decisamente del tempo – oltre che denaro, ovviamente. Una volta collegati sulla pagina di un sito web con coupon attivi, nella barra degli URL di Microsoft Edge compare allora l’icona degli sconti: premendola, potremo dare un’occhiata a tutti i coupon sconto e i voucher trovati ancora attivi. Cosa ne pensate, potrebbe rivelarsi una feature interessante anche in ottica Black Friday?