Loredana Errore è tornata dopo un periodo di lunga attesa, dovuta a un incidente stradale gravissimo che il 4 settembre 2013 la portò a rischiare la paralisi totale. Lei stessa dichiarò che, dopo che la sua auto si era ribaltata più volte, aveva perso il contatto col corpo e doveva decidere se andare nell’altra dimensione o rimanere attaccata a questa vita.

Il 2020 è l’anno della sua rinascita artistica e me lo sono fatto raccontare in diretta, durante il mio programma WE HAVE A DREAM del martedì sera.

Ho mostrato anche i video dei tre singoli che anticipano l’uscita del nuovo album, che avverrà il 27 novembre: “100 vite”, “È la vita che conta” e il nuovissimo “Torniamo a casa”.

Dopo la diretta, che puoi vedere nel video, ho chiesto a Loredana di scrivere qualcosa su di lei e si è raccontata così:

Mi chiamo Loredana Errore sono nata il 27 ottobre del 1984 e sono innamorata della musica.

Sono andata avanti seguendo questa passione, grazie al dono della voce di cui sono felice e grata a Dio perché grazie a questo immenso tesoro continuo a sognare credendoci con tutta me stessa.

Il mio obiettivo è abbracciare più cuori possibili, essere a servizio di tanti che sentendomi cantare e conoscendo la mia storia personale possono sentirsi avvantaggiati nel usare quei momenti di confusione passeggera, come certezza che quella prova varrà la pena di essere abbracciata come veri vincitori.

Ho partecipato ad Amici di Maria De Filippi” nel 2009/2010 che mi portò a vivere l’esperienza che mai dimenticherò. Conservo nel cuore tutti quei momenti di grande felicità. Sono successe tante cose bellissime da allora e ringrazio Maria e tutte le persone che mi hanno accompagnato in quel percorso. I duetti con Pino Daniele e Lucio Dalla un stati due sogni realizzati, d’incanto. Sono diventata la “Ragazza occhi cielo” per ispirazione di Biagio Antonacci, che ringrazio tantissimo per avermi dedicato questa canzone meravigliosa di cui vado fiera.

Ho frequentato la scuola di Amici fino alla fine, avendo la possibilità di studiare e cantare fino all’ultimo giorno di fronte a migliaia di persone, classificandomi seconda dietro Emma Marrone, una grande gara che mi ha dato tanto affetto da parte del pubblico.

Negli anni ho sempre creduto nel mio sogno, nonostante grandi prove che mi hanno indicato nuove terre da esplorare senza la paura di perdersi, perché quando superi certi ostacoli ti rendi conto di quanto sei prescelto nel dover per forza donare qualcosa di te.

La Musica è la lanterna che rischiara la notte, l’eco dell’anima che risuona e culla, il collante tra cielo e terra, la compagna della mia vita.

Oggi sono ritornata alla casa della musica con un singolo “Torniamo a casa” che anticipa il mio disco che uscirà il 27 novembre, una data che attendo cn amore assoluto, l’amore che ho sentito, espresso per ogni nota ispirandomi solo alla verità

Un grandissimo regalo che condivido con il mio produttore Marco Rossi, tutto il mio team di lavoro che ringrazio ma soprattutto con i miei fans e con chi sceglierà questo album nuovo e veloce.

Amo la Vita ed io voglio restituirle tutta la Musica del mio cuore.

Un caro saluto ai lettori di OptiMagazine, grazie a tutti e a al grande Red Ronnie.

Loredana Errore

Ed ecco il comunicato stampa ufficiale che ha accompagnato il ritorno di Loredana Errore:

La musica è sempre stata per Loredana, il collante tra la vita e il cielo. Già da piccolissima, in casa imitava i cantanti e con il suo canto deliziava tutti alle feste di compleanno. Alle scuole medie iniziò a partecipare al concerto scolastico di fine anno. In una di tali occasioni, presentò la sua versione del brano “Gli uomini non cambiano” di Mia Martini. La particolarità dell’interpretazione creò nel pubblico una tale commozione che ha guidato Loredana in tutta la sua attività artistica successiva. Senza avere la vanità di voler arrivare alla notorietà in un campo a lei sconosciuto come quello della musica, da allora Loredana ha sempre chiesto a Dio di volerla guidare a fare le scelte giuste. Incoraggiata da tanti piccoli accadimenti che l’hanno legata sempre di più alla Fede, è riuscita a dare una chiave di lettura positiva anche agli ostacoli della vita che richiedevano uno sforzo maggiore.

È in questo modo che nel 2009 all’età di 24 anni, viene ingaggiata da un locale di Lampedusa nel quale si esibisce, ricevendo consenso da tante persone provenienti da tutta Italia. Di lì a poco, il 26 settembre dello stesso anno, viene accolta con affetto dalla scuola della trasmissione “Amici” di Maria De Filippi. In quell’ambito Loredana ha vissuto un periodo bellissimo in quanto poteva trascorrere molto tempo con il canto, incontrando nei duetti grandi interpreti come per esempio Lucio Dalla e Pino Daniele. Alla fine dell’edizione “Amici 9” conquista il secondo posto subito dopo Emma Marrone.

Da allora è stata una corsa in discesa. Biagio Antonacci le scrive le prime canzoni di cui una autobiografica “Ragazza occhi cielo”, che la renderà nota al grande pubblico, tanto da meritarsi il disco di platino. Seguono altri due album sempre usciti per Sony. Nella sua carriera ha vinto numerosi premi tra i quali un Wind Music Awards. Nel 2011 duetta con Anna Tatangelo al Festival di Sanremo cantando “Bastardo”, brano in gara tra i big.

All’apice della carriera e del successo e a soli 28 anni, si presenta uno degli ostacoli più significativi della sua giovane vita: un incidente stradale che la metterà a dura prova, ponendo un grande interrogativo sulla possibilità di riprendere la carriera artistica. La Fede e il costante incitamento e appoggio dei sui tanti fan le hanno permesso di riprendere lucidità e di vedere la luce oltre il tunnel, per perseguire più forte di prima la sua vocazione, superando quel terribile momento. Infatti, contrariamente a tutte le previsioni dei medici che la vedevano paralizzata a vita, Loredana si è “rialzata” in tutti i sensi. Dopo anni di lotta per superare il suo calvario e, nonostante la difficoltà nel trovare subito quel “sì” da parte di persone che l’avrebbero aiutata a tornare, ha lasciato il cuore aperto, pieno d’amore, di speranza e di fiducia, verso Dio che le avrebbe fatto incontrare le persone giuste con cui scrivere una nuova pagina di verità, di musica e di messaggi positivi.

Oggi Loredana è forte del nuovo percorso intrapreso: una nuova collaborazione discografica che ha già portato all’uscita di due singoli nei primi mesi di quest’anno (“100 vite” e “È la vita che conta”) accolti molto positivamente dalla stampa e dal pubblico.

Il 30 ottobre 2020 esce “Torniamo a casa” (Azzurra Music), il nuovo singolo, scritto da Stefano Paviani e Riccardo Quagliato. Un brano che vuole essere un inno alle quattro mura domestiche, al posto che ci protegge e ci fa stare bene. Il singolo è il preludio al nuovo album dell’artista previsto in uscita nei prossimi mesi.

Ecco il testo di “Torniamo a casa”:

ALLORA È VERO CHE NON SIAMO MORTI

E C’È QUALCUNO CHE CI CREDE ANCORA

ALLORA È VERO CHE NON SIAMO POCHI

E C’È QUALCUNO CHE NON HA PAURA

LA VITA NON È PROPRIO UN PARCO GIOCHI

MA C’È CHI CORRE PURE CON LA PIOGGIA

L’AMORE VERO C’È PER TUTTI QUANTI

BASTA NON SMETTERE DI AVERNE VOGLIA QUALCUNO M’ HA DETTO CHE NIENTE È PER SEMPRE MA IO NON CI CREDO, NON CI CREDO QUALCUNO DOVREBBE IMPARARE A NON STARE DA SOLO A STARE PIÙ ZITTO E ODIARE DI MENO

SCAPPIAMO DALLE FESTE PER TORNARE A CASA

E COMPRIAMO LE COPERTE PER DOMENICA CON TE QUESTO DIVANO È COME UN’ALTALENA CHE DONDOLA SU I CIELI DI TUTTE LE CITTÀ

PER POI TORNARE A CASA

E POI TORNIAMO A CASA

CHE SI STA MEGLIO IN DUE

ALLORA È VERO CHE NON SIAMO SOLI

E C’È QUALCUNO FUORI DALLA PORTA

ALLORA È VERO CHE NON SIAMO VERI

PERCHÉ UN SILENZIO È COME FARE FINTA QUALCUNO MI HA DETTO CHE DURA PER SEMPRE

A VOLTE CI SPERO, A VOLTE CI CREDO

QUALCUNO DOVREBBE SOLTANTO PARTIRE DA ZERO PER AMARE DI NUOVO E ODIARE DI MENO

2

SCAPPIAMO DALLE FESTE PER TORNARE A CASA

E COMPRIAMO LE COPERTE PER DOMENICA

CON TE QUESTO DIVANO È COME UN’ALTALENA

CHE DONDOLA SUI CIELI DELLA MIA CITTÀ

SCAPPIAMO DA OGNI MONDO E DA OGNI VITA ALIENA VESTIAMOCI COME UNA PRIMA AL CINEMA

PER POI RESTARE A CASA

E POI RESTIAMO A CASA

DOVE ABBIAMO TUTTO PARADISO E INFERNO TUTTO MA IN DUE STIAMO MEGLIO IN DUE CHE SIAMO MEGLIO IN DUE

CHE SIA AMA MEGLIO IN DUE

SCAPPIAMO DALLE FESTE PER FARE LA SPESA

E COMPRIAMOCI CON POCO LA FELICITÀ

SCAPPIAMO DA OGNI MONDO E DA OGNI VITA ALIENA VESTIAMOCI COME UNA PRIMA AL CINEMA

PER POI RESTARE A CASA

E POI RESTIAMO A CASA

CON TE QUESTO DIVANO È COME UN’ALTALENA

CHE DONDOLA SU I CIELI DI TUTTE LE CITTÀ

PER POI TORNARE A CASA

E POI TORNIAMO A CASA

