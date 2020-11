Torna Il Commissario Montalbano in replica. Di nuovo. La Rai sfrutta ancora la fiction dei record per riproporre l’ennesimo ciclo di puntate, ormai cavallo di battaglia, contro la concorrenza delle altre reti.

La novità è che Montalbano in replica andrà in onda di martedì e non di lunedì su Rai1, nella consueta serata in cui il commissario svolgeva le sue indagini televisive. Al momento si tratta di indiscrezioni, ma la fiction sarà trasmessa da martedì 24 novembre quando andrà in onda la replica della puntata Amore, trasmessa per la prima volta il 19 febbraio 2018, ed è in assoluto una delle più viste della fiction.

Il Commissario Montalbano è alle prese con la sparizione di Michela Prestia, una bella ragazza dal passato travagliato. Cacciata di casa in giovane età, durante la sua vita ha incontrato solo uomini sbagliati che l’hanno portata a prostituirsi. Con grande forza di volontà è riuscita a risollevarsi da quella tragica condizione, si è rifatta una vita e ha trovato l’amore in un ragazzo, Saverio, con il quale adesso convive e che ricambia totalmente il suo amore.

Proprio quando le cose sembravano andare per il verso giusto, Michela scompare in modo misterioso. Molti pensano che abbia lasciato il fidanzato per scappare con qualche altro uomo, ma Montalbano capisce presto che non è accaduto questo e che qualcosa di grave è accaduto alla povera ragazza se non è stata addirittura uccisa.

Attraverso la sua tragica storia, il commissario rivaluta la sua relazione con l’eterna fidanzata Livia e capisce che la scomparsa di Michela è il frutto di un amore folle, impossibile e tragico.

Nel cast, Luca Zingaretti nel ruolo di Salvo Montalbano; Cesare Bocci è Mimì Augello; Peppino Mazzotta è Giuseppe Fazio; e Angelo Russo nel ruolo di Agatino Catarella. Tra gli altri interpreti Sonia Bergamasco (Livia Burlando); Stella Egitto (Cinzia Prestia); Serena Iansiti (Michela Prestia); Fabrizio Ferracane (Saverio Moscato); Vincenzo Catanzaro (Andrea Di Giovanni); e Gigliola Reyna (Emanuela Di Giovanni). Nella prima serata di messa in onda, la puntata aveva registrato 10.816.000 telespettatori e uno share del 42,8%.

Non si conoscono i dettagli sulla programmazione delle puntate di Montalbano in replica, ma vi terremo informati sui prossimi appuntamenti televisivi.

L’addio a Montalbano sembra ormai vicino. L’ultima puntata girata è Il metodo Catalanotti che verrà trasmessa il prossimo anno. E potrebbe significare la fine delle indagini per il commissario nato dalla penna di Andrea Camilleri.