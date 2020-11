Il weekend del 20 novembre ha in serbo due novità per lo streaming di Amazon: una, Motherland: Fort Salem, è una storia di combattimento magico a trazione femminile. L’altra, The Pack, su Prime Video anch’essa dal 20 novembre, è una produzione non-fiction internazionale che celebra il legame inscindibile tra i cani e i loro amici umani. Si tratta in particolare di una competizione condotta dalla sciatrice Lindsey Vonn – l’atleta più premiata nella storia dello sci statunitense –, che insieme alla sua Lucy porta in giro per il mondo 12 squadre composte da cani e rispettivi padroni.

Il ricco montepremi di The Pack su Prime Video ammonta a $750.000 – di cui $500.000 ai vincitori e $250.000 a un ente benefico a loro scelta – e si somma ai $250.000 già donati dalla produzione a varie organizzazioni benefiche e rifugi per animali situati in ognuno dei paesi visitati. Per vincere la competizione le squadre in gara devono affidarsi alla comprensione reciproca, basandosi sulla forza e la debolezza del compagno di avventure per dimostrare chi ha il legame più forte all’interno del branco. Ciascun cane e il suo umano devono affrontare in ogni tappa delle prove divertenti ed emozionanti, ideate con l’aiuto di un team di veterinari ed esperti di cani certificati. Questi ultimi accompagnano il gruppo lungo l’intero viaggio per assicurarsi che l’esperienza proceda al meglio per tutti.

Come anticipato, la competizione di The Pack su Prime Video è condotta da Lindsey Vonn, considerata una delle sciatrici migliori di tutti i tempi. Ad accompagnarla in quest’avventura è Lucy, la sua Cavalier King Charles nata a Bologna nel 2016. Le squadre partecipanti sono composte invece da Brian Calvert e Dixie (cane da slitta e impiegata con il suo umano nella pet therapy per veterani di guerra); Chelsey Lowe e Gryffin (un’istruttrice di yoga e la sua fedele compagna nella vita e sul lavoro); Chisum Joe Johnson e Kepo (arrivato in famiglia per far compagnia a un altro cane); Daniel Reese e Allister (trovatello che il suo umano ha salvato nel posto giusto, al momento giusto).

Ci sono poi Donna Modafferi e Charlie (una coppia da amore a prima vista: l’umana è stata conquistata dal cucciolo grazie a una semplice foto); Josh White e Snow (un barboncino costantemente ricoperto di attenzioni); Kioni “Kentucky” Russell Gallahue e Derby (un cane di cui il padrone si prende cura dal momento in cui la famiglia precedente non può più farlo); Linh Iacona e Chance (trovatello giramondo, salvato in Kentucky, stallato in Pennsylvania e ora residente a Brooklyn); Lucy Riles e Duchess (la coppia più anziana della competizione, una mamma casalinga e una labrador nera); Mark LeBlanc e Ace (un ingegnere amante dell’avventura e un Border Collie altrettanto attivo e vivace); Mitra Najibeth Yosri e Bozley (una coppia inseparabile, unita da un reciproco amore incondizionato); Vania Zuniga e Jax (un’umana e il suo goffo, tenero labrador).

Questo il trailer di The Pack, su Prime Video dal 20 novembre con i suoi dieci episodi: